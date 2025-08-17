भारत समाचार

Rahul Gandhi Voter Rights: ‘वोट चोरी’ के खिलाफ राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा': भूपेश बघेल

बिहार के सासाराम से राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल सहित कई नेता इसमें शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चुनाव आयोग के माध्यम से वोट चोरी कर रही है। सुप्रिया श्रीनेत और प्रणव झा ने कहा कि यह यात्रा लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का आंदोलन है।
Aug 17, 2025, 08:50 AM
सासाराम: बिहार के सासाराम से रविवार को शुरू होने वाली 'वोटर अधिकार यात्रा’ में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल सासाराम पहुंच चुके हैं। उनके साथ कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ इंडिया ब्लॉक के नेता भी पहुंचे हैं।

'वोटर अधिकार यात्रा' के बारे में भूपेश बघेल ने कहा कि यह यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक नया आंदोलन है।

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाताओं के वोट के अधिकार की चोरी कर रही है। लेकिन, इस यात्रा के माध्यम से हम ऐसा नहीं होने देंगे।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस का मूल संदेश संविधान के सिद्धांत 'एक व्यक्ति, एक वोट' की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की हेराफेरी या हनन लोकतंत्र पर सीधा हमला है। कांग्रेस की मांग है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और स्वच्छ मतदाता सूची सुनिश्चित करें, क्योंकि यह निष्पक्ष चुनाव का आधार है।

श्रीनेत ने यह भी उल्लेख किया कि चुनाव आयोग ने स्वयं मतदाता सूची में त्रुटियों की बात स्वीकार की है और उनके पास इन्हें सुधारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

कांग्रेस नेता प्रणव झा ने कहा कि 'वोटर अधिकार यात्रा' के जरिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महागठबंधन के सहयोगी बिहार की जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि यह यात्रा संविधान और लोगों के मतदान के अधिकार को बचाने की लड़ाई है।

संविधान द्वारा सभी को वोट देने का अधिकार है, जिसे कोई छीन नहीं सकता।

चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता पर कहा कि आयोग से अब ज्यादा उम्मीद नहीं बची है और वह राजनीतिक दल की तरह ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने आयोग की प्रेस वार्ता के समय पर सवाल उठाया, जो उसी दिन निर्धारित है जब इंडिया ब्लॉक की 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि आयोग की वार्ता में क्या घोषणा होगी, यह महत्वपूर्ण है और सभी को इसके लिए इंतजार करना होगा।

 

 

