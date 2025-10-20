भारत समाचार

Parvathipuram Blast : आंध्र प्रदेश के पर्वतिपुरम में पटाखों का पार्सल फटा, एक की मौत, पांच घायल

पर्वतिपुरम में पार्सल धमाका, एक की मौत और पांच लोग घायल, जांच जारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 20, 2025, 05:41 AM
आंध्र प्रदेश के पर्वतिपुरम में पटाखों का पार्सल फटा, एक की मौत, पांच घायल

विशाखापट्टनम: आंध्र प्रदेश के पर्वतिपुरम में पटाखों से भरे एक पार्सल में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। यह हादसा एपीएसआरटीसी परिसर में स्थित एएनएल कुरियर पार्सल पॉइंट पर हुआ।

विस्फोट में कुल छह कुली घायल हुए, जिनमें से तीन को गंभीर चोटें आईं और तीन को हल्की चोटें लगीं। सभी घायलों को पहले क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को बाद में विशाखापट्टनम के अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल रमेश ने रविवार रात निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची। धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

पर्वतिपुरम प्रभारी मंत्री के. अच्चेना‍इडू और गृह मंत्री वी. अनीता ने हादसे पर शोक व्यक्त किया और जिला अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। मंत्रियों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बात कर घटना की जानकारी ली।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ व्यापारियों ने विजयनगरम से पटाखों की खेप बुक कराई थी, जिसे पर्वतिपुरम भेजा जाना था। पार्सल को संभालते समय उसमें विस्फोट हो गया, जिससे छह कुली घायल हुए और एक की बाद में मौत हो गई।

घटना स्थल पर पहुंचे पर्वतिपुरम के विधायक बोनेला विजया चंद्र ने घायलों से मुलाकात की और पुलिस से मामले की गहन जांच के निर्देश दिए। उन्होंने एएनएल पार्सल कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई कि एपीएसआरटीसी बसों में पटाखों की ढुलाई पर प्रतिबंध होने के बावजूद पार्सल कैसे स्वीकार किया गया।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

 

 

ANL CourierFireworks ExplosionVisakhapatnamAndhra PradeshAPSRTCpolice investigationParvathipuram Blast

Related posts

Loading...

More from author

Loading...