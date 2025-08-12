NTPC Badam Coal Block Violence: झारखंड के बड़कागांव में कोल ब्लॉक के लिए जनसुनवाई के दौरान बवाल, कई अधिकारी और ग्रामीण घायल

हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड में मंगलवार को एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) को आवंटित बादम कोल ब्लॉक को चालू करने के पहले आयोजित जनसुनवाई के दौरान हिंसा भड़क गई। इसमें एनटीपीसी और प्रशासन के अधिकारियों सहित करीब 15 से 20 लोग घायल हो गए।

घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है। इसे देखते हुए भारी तादाद में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

बताया जा रहा है कि बादम कोल ब्लॉक को चालू करने के पहले बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय में एनटीपीसी, आउटसोर्सिंग के आधार पर काम करने वाली बीजीआर कंपनी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जनसुनवाई का कार्यक्रम तय किया गया था। इसमें रैयतों से भाग लेने की अपील की गई थी। अचानक जनसुनवाई का स्थल महुगांई कला स्थानांतरित कर दिया गया।

इसी फैसले से नाराज ग्रामीणों ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद वे बड़ी संख्या में महुंगाई कला पहुंचे। यहां पुलिस और प्रशासन के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई, जो देखते-देखते झड़प में बदल गई।

प्रदर्शनकारियों ने एनटीपीसी बादम के जीएम एके सक्सेना समेत कई अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। कम से कम 10 ग्रामीण भी घायल हुए। हिंसा के दौरान करीब 15 सरकारी और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई। भीड़ को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया।

प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक अधिकारियों को बंधक बनाए रखा और मारपीट की। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

अधिकारियों का कहना है कि पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की पहचान शुरू कर दी है।