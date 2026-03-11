भारत समाचार

Vinod Tawde Rajya Sabha : भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने नितिन नवीन, अमित शाह समेत शीर्ष नेताओं से की मुलाकात

भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद शीर्ष नेतृत्व से शिष्टाचार भेंट की।
Mar 11, 2026, 03:50 AM
नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प को दोहराया।

तावड़े ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के पश्चात आज भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व से शिष्टाचार भेंट की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न को साकार करने की दिशा में सेवा का अवसर प्रदान करने हेतु समस्त शीर्ष भाजपा नेतृत्व का हृदय से आभार!"

यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए भाजपा ने विनोद तावड़े प्रत्याशी बनाया। तावड़े, जो पहले महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में सक्रिय हैं, ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' विजन को साकार करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

भाजपा महासचिव ने पोस्ट में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने इन नेताओं से प्राप्त मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए आभार जताया। यह मुलाकात पार्टी मुख्यालय में हुई।

दरअसल, भाजपा ने राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े समेत चार नेताओं को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा कि लिस्ट में विनोद तावड़े और रामदास अठावले के अलावा माया चिंतामण ईवनाते और रामराव कुडकुते के नाम भी शामिल हैं।

18 फरवरी को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 10 राज्यों से रिक्त होने वाली 37 सीटों को भरने के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था।

आयोग के अनुसार, मतदान 16 मार्च को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा और मतगणना उसी दिन शाम 5:00 बजे होगी। 10 राज्यों से निर्वाचित राज्य परिषद के 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाला है।

--आईएएनएस

 

 

