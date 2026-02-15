Vikramotsav Festival : सम्राट विक्रमादित्य का भव्य 'विक्रमोत्सव' शिवरात्रि मेलों के साथ उज्जैन में शुरू होगा शुरू

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य को समर्पित एक महीने से अधिक समय तक चलने वाला 'विक्रमोत्सव' रविवार से शुरू हो रहा है और 19 मार्च को समाप्त होगा।

इससे पहले, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद, इस मेगा इवेंट के दौरान होने वाली धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों सहित पूरा कार्यक्रम जारी किया था।

इस आयोजन का शुभारंभ रविवार को सभी शिवरात्रि मेलों, कलश यात्रा और प्रख्यात कलाकारों के एक समूह की ओर से प्रस्तुत 'शिवोहम' संगीतमय प्रस्तुति के उद्घाटन के साथ होगा। विक्रम थिएटर महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नाट्य कलाकार 16 से 25 फरवरी के बीच अपनी प्रस्तुति देंगे।

26 से 28 फरवरी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय इतिहास सम्मेलन, कठपुतली महोत्सव और अनुसंधान संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जबकि सम्राट विक्रमादित्य के युग में न्याय पर एक बौद्धिक सम्मेलन 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद 7 मार्च को अखिल भारतीय कवियों का सम्मेलन होगा।

कार्यक्रम के अनुसार, इस मेगा इवेंट में कई अन्य कार्यक्रम भी शामिल हैं, जैसे कि 20 से अधिक देशों की प्रविष्टियों वाली पौराणिक फिल्मों का एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, वेद अंताक्षरी और गुड़ी पड़वा के अवसर पर रामघाट, दत्त अखाड़ा में सूर्योदय पूजा है।

19 मार्च को वर्ष प्रतिपदा और सृष्टि आरंभ दिवस के उपलक्ष्य में उज्जयिनी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

एमपी सरकार के अनुसार, "मुख्य कार्यक्रम शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा और इसमें सम्राट विक्रमादित्य पुरस्कार का वितरण, विक्रम पंचांग 2082-83 का विमोचन और अर्शा भारत का दूसरा संस्करण, साथ ही नृत्य-नाट्य 'महादेव की नदी कथा' शामिल होगी।"

कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने इस बात पर जोर दिया कि सम्राट विक्रमादित्य को समर्पित विक्रमोत्सव में उनके व्यक्तित्व के सभी आयामों की प्रभावी और व्यापक प्रस्तुति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणालियों और सांस्कृतिक परंपराओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए नई पीढ़ी को सम्राट विक्रमादित्य के योगदान से परिचित कराना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री यादव ने यह भी निर्देश दिया कि विज्ञान महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को सम्राट विक्रमादित्य के वैज्ञानिक पहलुओं को उजागर करने वाले कार्यक्रमों से जोड़ा जाए।

