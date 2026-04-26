भारत समाचार

Vikramjit Singh Sahni : भाजपा में शामिल विक्रमजीत साहनी का भगवंत मान को जवाब, बोले- 'हमने नहीं की पंजाब और पंजाबियों से गद्दारी'

भाजपा नेता साहनी ने कहा—पंजाब के लिए सेवा जारी रहेगी, कोई गद्दारी नहीं की।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 26, 2026, 04:39 AM
भाजपा में शामिल विक्रमजीत साहनी का भगवंत मान को जवाब, बोले- 'हमने नहीं की पंजाब और पंजाबियों से गद्दारी'

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आरोपों पर जवाब दिया है। साहनी ने कहा कि पंजाब और पंजाब के लोगों के साथ उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की है। वे हमेशा पंजाबियों के लिए काम करते रहेंगे।

 

 

पंजाब में विरोध प्रदर्शन और मुख्यमंत्री भगवंत मान की तीखी टिप्पणियों पर विक्रमजीत सिंह साहनी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "गंभीरता से विचारने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पंजाब और उसकी पहचान के लिए भाजपा ही एकमात्र समाधान है। हम भगवंत मान को कुछ नहीं बोल सकते हैं। वे मुख्यमंत्री हैं और पंजाब की जनता ने उन्हें चुना है। जनता की जनता बहुत समझदार है। 2027 के चुनाव में वह अपना फैसला देगी।"

 

उन्होंने आगे कहा, "मैं उनकी (सीएम मान) की बात को सही नहीं मानता हूं। हमने पंजाब और पंजाबियों के साथ कोई गद्दारी नहीं की है। हम पहले भी तन-मन और धन से सेवा कर रहे थे। आने वाले समय में इससे भी दस गुना सेवा हम पंजाब के लोगों की करेंगे। पंजाब में किसी भी युवा को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी कह चुके हैं कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए पंजाब में स्किल के लिए जितना भी खर्चा होगा, वे पूरा खर्चा उठाएंगे। हम बस यही चाहते हैं।"

 

साहनी ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे पर भी हमें आश्वासन दिया। उन्होंने हम से प्रपोजल मांगे। इसी तरह केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी प्रपोजल मांगे। इसमें कोई दोराय नहीं है कि आंकड़े हमें देने ही पड़ेंगे। अभी पता नहीं पंजाब में कौन सा ब्लैकबॉक्स कॉन्सेप्ट चल रहा है।

 

राज्यसभा सांसद ने आगे कहा, "इसलिए हम पंजाब के लोगों से कोई गद्दारी नहीं कर रहे हैं। पंजाब और पंजाबियों के लिए जान भी हाजिर है। तन-मन-धन से पंजाब के लोगों की सेवा करेंगे।"

 

--आईएएनएस

 

 

2027 electionsBJPAAPPunjab newsBhagwant MannVikramjit Singh SahniPunjab PoliticsRajya Sabha MPPolitical StatementIndia politics

Related posts

Loading...

More from author

Loading...