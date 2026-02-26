भारत समाचार

Viksit Bharat Youth Parliament : राजौरी में ‘विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट’ का जिला स्तर आयोजन

राजौरी में युवाओं को मिला लोकतांत्रिक मंच, शीर्ष 10 राज्य स्तर के लिए चयनित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 26, 2026, 02:16 PM
राजौरी में ‘विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट’ का जिला स्तर आयोजन

राजौरी: युवाओं में जागरूक, जिम्मेदार और दूरदर्शी नेतृत्व विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले 'माय भारत' ने राजौरी के गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में ‘विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट’ का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को एक लोकतांत्रिक मंच देना था, जहां वे अपने विचार खुलकर रख सकें, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सकें और भारत की संवैधानिक यात्रा पर विचार कर सकें।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने “आपातकाल के 50 साल: भारतीय लोकतंत्र के लिए सीख” विषय पर अपने विचार रखे। छात्रों ने प्रभावशाली भाषणों और तर्कों के माध्यम से भारत के राजनीतिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर को याद किया। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा और जनभागीदारी को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।

निर्णायक मंडल में डॉ. महमूद बज्जर (सेवानिवृत्त मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, जीएमसी एवं एएच राजौरी), प्रो. बशीर अहमद (सेवानिवृत्त प्राचार्य, जीडीसी बुधाल), संदीप शर्मा (जिला सांख्यिकी एवं मूल्यांकन अधिकारी, राजौरी), विक्रांत शर्मा (युवा पुरस्कार विजेता) और सोफिया शाहीन (एचओडी, डीआईईटी राजौरी) शामिल थे। उन्होंने प्रतिभागियों का मूल्यांकन उनके विषय-वस्तु, स्पष्टता, आत्मविश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ के आधार पर किया।

कार्यक्रम का सफल संचालन नितिन हंगलू (डिप्टी डायरेक्टर, माय भारत राजौरी) और डॉ. खलीक अहमद (पीओ एनएसएस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजौरी) ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. अनवर शाह (प्राचार्य, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजौरी) थे। इस अवसर पर डॉ. सलीम वानी, डॉ. मुर्तजा और कनव बद्याल भी मौजूद रहे।

जिला स्तर पर चुने गए शीर्ष 10 प्रतिभागी अब राज्य स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। राज्य स्तर पर शीर्ष 3 विजेता राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे, जिसका आयोजन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में होगा। यह उनके लिए राष्ट्रीय मंच पर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने और ‘विकसित भारत’ के सपने को आगे बढ़ाने का एक सम्मानजनक अवसर होगा।

--आईएएनएस

 

 

Indian DemocracyStudent ProgramEducation EventJammu and Kashmir NewsMinistry Of Youth AffairsYouth ParliamentViksit BharatMY Bharat

Related posts

Loading...

More from author

Loading...