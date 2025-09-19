भारत समाचार

Viksit Bharat Event : 'विकसित भारत के रंग, कला के संग' कार्यक्रम में दिखी युवाओं की कला प्रतिभा, किरेन रिजिजू और रेखा गुप्ता ने की सराहना

दिल्ली में एनडीएमसी का ‘विकसित भारत के रंग, कला के संग’ कार्यक्रम आयोजित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 19, 2025, 12:12 PM
नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की ओर से आयोजित 'विकसित भारत के रंग, कला के संग' कार्यक्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर किरेन रिजिजू ने एनडीएमसी के अभियान की सराहना करते हुए कहा कि दृश्य वास्तव में अद्भुत है, क्योंकि हजारों की संख्या में बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह कार्यक्रम इतना भव्य और विशाल होगा। एनडीएमसी की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम बिल्कुल सही समय पर किया गया है। हम सब विकसित भारत का गीत गा रहे हैं और 'विकसित भारत के रंग, कला के संग' का यह थीम बेहद सार्थक और प्रेरणादायी है।

कार्यक्रम के उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा, "दिल्ली के अलग-अलग कोनों से यहां पहुंचे सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कला के माध्यम से जो विभिन्न मुहिमें यहां से आगे बढ़ रही हैं, वे निश्चित ही समाज को नई दिशा देंगी।"

इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम के बारे में बताया कि एनडीएमसी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, त्रिवेणी कला संगम और अन्य संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में 10 किलोमीटर लंबे कैनवास पर सेवा पर्व के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

'विकसित भारत के रंग, कला के संग' कार्यक्रम को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "यह एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। विकसित भारत की थीम पर हजारों युवाओं ने 10 किलोमीटर लंबे कैनवास पर भारत के लिए अपनी कल्पना के रंग भरे। सच में विकसित भारत की यह जिम्मेदारी युवाओं की है। मुझे खुशी है कि दिल्ली के कोने-कोने से और देश भर के जाने-माने कलाकार यहां आए हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि सेवा पखवाड़े को जन-जन से जोड़ने का यह माध्यम अपने आप में बहुत ही सुंदर है।

 

 

