Vijayawada Temple Event : विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में हर 12 साल में होता है महाकुंभ अभिषेक

विजयवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर में 6-8 मार्च तक होगा महाकुंभ अभिषेक, विशेष पूजा और यज्ञ का आयोजन
Mar 05, 2026, 08:14 AM
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इस महीने एक बहुत ही बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होने वाला है। श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी देवस्थानम में महाकुंभ अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हर 12 साल में एक बार ही होता है, इसलिए इसे देखने और इसमें भाग लेने के लिए देशभर से श्रद्धालु आएंगे।

मंदिर के प्रधान अर्चक दुर्गाप्रसाद लिंगमभोटला ने बताया कि यह महाकुंभ अभिषेक मंदिर के लिए बेहद जरूरी है और यह इसी महीने की 6, 7 और 8 तारीख को संपन्न किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार से मंदिर का शुद्धिकरण माना जाता है, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।

पुजारी दुर्गाप्रसाद लिंगमभोटला के अनुसार, पिछले 12 सालों में अनजाने में या किसी गलती से जो भी मंदिर में अशुद्धता या कोई कमी रह गई हो, उसे इसी महाकुंभ अभिषेक के माध्यम से ठीक किया जाता है। इसे एक तरह से मंदिर के आध्यात्मिक और धार्मिक सुधार की प्रक्रिया कहा जा सकता है। इस दौरान मंदिर के विभिन्न हिस्सों और मूर्तियों का अभिषेक मंत्रों और पवित्र जल से किया जाता है।

इसके लिए मंदिर में विशेष व्यवस्था की जाती है। पुजारी ने बताया कि लगभग 18 से 20 नदियों से पानी लाया जाता है। इसके अलावा, तीन जगहों से समुद्र का पानी भी लाया जाता है। इस पानी को विशेष मंत्रों और यज्ञ के माध्यम से शुद्ध किया जाता है।

पुजारी ने बताया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और राज्य के अन्य प्रमुख लोग भी इस विशेष कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इस महाकुंभ अभिषेक में शामिल होने वाले श्रद्धालु विशेष रूप से तीनों दिन मंदिर में रह सकते हैं। इसमें शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को दोगुना आशीर्वाद प्राप्त होता है।

पुजारी दुर्गाप्रसाद लिंगमभोटला का कहना है कि अगले तीन दिन बेहद खास होने वाले हैं। मंत्रोचारण, यज्ञ और महाकुंभ अभिषेक से मंदिर का माहौल आत्याधिक भक्तिमय रहेगा। ऐसे में बड़ी संख्या में भक्तों के भी मंदिर पहुंचने की संभावना है।

--आईएएनएस

 

 

