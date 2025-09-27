भारत समाचार

I Love Muhammad Poster : भाजपा असल समस्याओं से भटकाना चाहती है: कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार

Sep 27, 2025, 09:53 AM
नागपुर: महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय नामदेवराव वडेट्टीवार ने 'आई लव मुहम्मद' विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे भाजपा का सुनियोजित एजेंडा करार देते हुए कहा कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम और मंदिर-मस्जिद जैसे मुद्दों को उछालकर जनता का ध्यान असल समस्याओं से भटकाना चाहती है।

आईएएनएस से बातचीत में वडेट्टीवार ने कहा कि भाजपा जहां भी सत्ता में है, वहां हिंदू-मुस्लिम विवाद को बढ़ावा देती है। वे काम करने के बजाय फालतू मुद्दों को हवा देकर लोगों को गुमराह करते हैं।

उन्होंने कहा कि 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर को लेकर जो भी गलत या सही हुआ, उसकी जांच के लिए सरकार है। शांति भंग करने की क्या जरूरत है? इस पोस्टर के जवाब में 'आई लव महादेव' जैसे कदम गुमराह करने वाले हैं।

लद्दाख में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर वडेट्टीवार ने कहा कि वांगचुक ने शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी गिरफ्तारी से जुड़े तथ्यों की हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वे अनशन पर थे और अगर आगजनी या नुकसान हुआ तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। सरकार को जांच करनी चाहिए, लेकिन बेकसूर लोगों और युवाओं की आवाज को दबाने के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मीडिया में ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने या घटाने की खबरें आती रहती हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या मीडिया गुमराह कर रही है। अगर 100 फीसदी टैरिफ लागू हुआ तो भारत के आम लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इससे बड़ा नुकसान होगा। सरकार को इस मुद्दे पर रास्ता निकालना चाहिए।

कांग्रेस नेता ने सरकार से मांग की है कि वह जनता के हित में ठोस कदम उठाए और बेकार के विवादों से बचकर वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दे।

 

