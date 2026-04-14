Tamil Nadu Elections 2026 : विजय आज तमिलनाडु के तिरुप्पुर में करेंगे प्रचार, कड़ी सुरक्षा के बीच अहम सीटों पर रोडशो

कोयंबटूर: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर अभिनेता से नेता बने विजय मंगलवार को तिरुप्पुर में अपने चुनाव प्रचार को तेज करने जा रहे हैं। वे अपनी पार्टी टीवीके के उम्मीदवारों के समर्थन में आठ अहम विधानसभा सीटों पर जनसंपर्क करेंगे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, विजय तिरुप्पुर नॉर्थ, तिरुप्पुर साउथ, अविनाशी, पल्लादम, कांगयम, धारापुरम, उदुमलपेट और मडाथुकुलम सीटों पर प्रचार करेंगे। यह हाई-एनर्जी कैंपेन कार्यक्रम चुनाव से पहले समर्थन मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।

विजय मंगलवार सुबह चेन्नई से फ्लाइट के जरिए कोयंबटूर पहुंचेंगे। वहां से वे सड़क मार्ग से अविनाशी जाएंगे, जहां से उनके प्रचार अभियान की मुख्य शुरुआत होगी। दोपहर 3 बजे वे अट्टायमपालयम डिवीजन से एक खास तौर पर तैयार किए गए कैंपेन वाहन पर सवार होकर रोड शो की शुरुआत करेंगे।

यह रोड शो अविनाशी के पुराने और नए बस स्टैंड जैसे प्रमुख इलाकों से होकर गुजरेगा। इस दौरान विजय जनता को संबोधित करेंगे और टीवीके उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। इसके बाद उनका काफिला नेशनल हाईवे से होते हुए पेरुमनल्लूर पहुंचेगा, जहां वे अपने प्रचार को आगे बढ़ाएंगे।

रोड शो का अंतिम चरण पूलुवापट्टी तक जाएगा, जिसमें घनी आबादी वाले और व्यावसायिक इलाकों को कवर किया जाएगा। पूरे रास्ते विजय समर्थकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता से संवाद करेंगे।

प्रशासन ने इस कार्यक्रम को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सशर्त अनुमति दी है और सुरक्षा के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी भीड़ की संभावना को देखते हुए अविनाशी, पेरुमनल्लूर, पूलुवापट्टी और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

इस बीच, एक फैसले में टीवीके ने विजय का धर्मपुरी में होने वाला प्रचार कार्यक्रम रद्द कर दिया है जबकि इसके लिए चुनाव आयोग से पहले ही अनुमति मिल चुकी थी। इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ता हैरान हैं और अभी तक कोई आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है।

--आईएएनएस