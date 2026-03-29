Vijay TVK Agenda : विजय ने युवाओं के लिए 10-सूत्रीय योजना पेश की; रोजगार, लोन और नशा-मुक्ति पर जोर

चेन्नई: अभिनेता से राजनेता बने विजय ने रविवार को युवाओं के लिए 10-सूत्रीय व्यापक एजेंडा पेश किया। उन्होंने इसे एक 'गारंटी' के तौर पर पेश करते हुए कहा कि अगर तमिलनाडु में 'तमिलगा वेट्री कझगम' (टीवीके) सत्ता में आती है, तो यह युवाओं के लिए अवसरों को पूरी तरह बदल देगा।

नुंगमबक्कम में एक बड़े कार्यक्रम में बोलते हुए, विजय ने इन प्रस्तावों को राज्य के युवाओं के साथ एक सीधा सामाजिक समझौता बताया। उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक वादा नहीं है, यह टीवीके की गारंटी है... आपके भाई विजय की गारंटी है," इसके साथ ही उन्होंने रोजगार की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच रोजगार, शिक्षा और शासन सुधारों पर जोर देने का संकेत दिया।

इस एजेंडे की एक मुख्य बात 'नशामुक्त तमिलनाडु' बनाने का वादा है। विजय ने नशीले पदार्थों के आने और इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव रखा, साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में नशा-विरोधी क्लब जैसी सामुदायिक पहल शुरू करने की बात कही, ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके और जमीनी स्तर पर रोकथाम सुनिश्चित हो सके।

शिक्षा के क्षेत्र में, टीवीके प्रमुख ने एक 'शिक्षा गारंटी योजना' की घोषणा की, जिसके तहत उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपए तक का बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाएगा, ताकि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर न हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए।

बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए, विजय ने 'तमिलनाडु भर्ती जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम' का प्रस्ताव रखा। इसके तहत सरकारी भर्तियों के लिए एक तय सालाना कैलेंडर जारी किया जाएगा, और सभी नियुक्तियां एक साल के अंदर पूरी की जाएंगी। तब तक, नौकरी ढूंढ रहे युवाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 4,000 रुपए और 25 साल से ज्यादा उम्र के डिप्लोमा और आईटीआई धारकों को 2,500 रुपए दिए जाएंगे।

इस एजेंडे में एक बड़े पैमाने पर इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शामिल है, जिससे हर साल पांच लाख युवाओं को फायदा होगा। इसके तहत ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, पार्टी 25 लाख रुपए तक का बिना गारंटी वाला लोन देने की योजना बना रही है। साथ ही, एक 'तमिल रोजगार क्रेडिट सिस्टम' शुरू किया जाएगा, ताकि उन कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जा सके जो अपने कुल कर्मचारियों में से कम से कम 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी देती हैं।

शासन के क्षेत्र में, विजय ने स्थानीय निकायों में युवाओं को 'मुख्यमंत्री के जन सेवा सहयोगी' के तौर पर नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। इन्हें हर महीने 18,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सेवाओं की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, एक 'युवा सलाहकार परिषद' का भी गठन किया जाएगा, ताकि नीति-निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त, 'क्रिएटर-प्रेन्योर' नामक एक पहल के तहत 1.5 लाख युवाओं को शुरुआती पूंजी (सीड कैपिटल) के साथ सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, पूरे राज्य में 500 विशेष स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। विजय ने कहा, "हर घोषणा का मकसद तमिलनाडु के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना है।"

इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनावों से पहले अपनी पार्टी की युवा-केंद्रित राजनीतिक रणनीति पर जोर दिया।

--आईएएनएस