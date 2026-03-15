Vijay Thalapathi CBI : सीबीआई के सामने तीसरी बार पूछताछ के लिए पेश हुए विजय

चेन्नई: अभिनेता से राजनेता बने और तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) अध्यक्ष विजय थलापति रविवार को सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष करूर भगदड़ मामले में पूछताछ के लिए पेश हुए।

विजय सुबह नई दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। करूर हादसे की जांच के सिलसिले में तीसरी बार विजय को सीबीआई ने तलब किया है। इससे पहले 12 और 19 जनवरी को भी विजय से पूछताछ की गई थी, जिसमें अभिनेता-राजनेता ने भगदड़ से संबंधित परिस्थितियों के बारे में अपने प्रारंभिक बयान दिए थे।

अधिकारियों के अनुसार, तीसरी बार पूछताछ का उद्देश्य विजय के पहले के बयान के कुछ पहलुओं पर और अधिक स्पष्टता प्राप्त करना है। सूत्रों के अनुसार, विजय ने चेन्नई में पूछताछ करने या तारीख को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था। हालांकि सीबीआई ने दोनों अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया और मानक जांच प्रक्रिया के तहत विजय को राष्ट्रीय राजधानी स्थित अपने मुख्यालय में पेश होने पर जोर दिया।

विजय के अलावा, करूर कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर उनके साथ मौजूद ड्राइवर को भी रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि जांचकर्ताओं को बयानों की पुष्टि करने और हादसे वाले दिन घटी घटनाओं का मिलान करने में मदद करने के लिए दोनों व्यक्तियों से एक साथ पूछताछ की जा सकती है।

फिलहाल, सीबीआई अपनी जांच के तहत सबूत जुटाने और गवाहों के बयान दर्ज करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी भी सबूत जुटाने के चरण में है और एजेंसी जांच के दौरान प्राप्त निष्कर्षों और गवाहों के आधार पर आरोप पत्र तैयार करेगी। आने वाले दिनों में जांच का दायरा बढ़ने की उम्मीद है।

सीबीआई ने रैली से जुड़े प्रशासनिक और राजनीतिक हालातों का पता लगाने के प्रयासों के तहत करूर विधायक सेंथिल कुमार को भी पूछताछ के लिए मंगलवार को तलब किया है।

सीबीआई जांच के बीच विजय की राजनीतिक पार्टी टीवीके ने क्षेत्र की स्थानीय आबादी के बीच अपना समर्थन आधार मजबूत करने के उद्देश्य से "टारगेट करूर" नाम से एक अभियान शुरू किया है।

उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर 2025 को करूर में विजय की चुनावी रैली के दौरान भारी भीड़ जमा हुई थी। जब भीड़ आगे बढ़ने लगी तो स्थिति बेकाबू हो गई। इस हादसे में महिलाओं और बच्चों सहित 41 लोगों की जान चली गई थी।

--आईएएनएस