Stampede Victims : करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे विजय, महाबलीपुरम में खास बैठक आयोजित

विजय आज करूर त्रासदी पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात
Oct 27, 2025, 06:45 AM
करूर हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे विजय, महाबलीपुरम में खास बैठक आयोजित

चेन्नई; तमिलनाडु की राजनीति और सिनेमा दोनों में एक प्रभावशाली नाम बन चुके अभिनेता और टीवीके (थलापति विजय मक्कल इयक्कम) के अध्यक्ष विजय सोमवार को उन परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने पिछले महीने करूर में मची भगदड़ में अपने प्रियजनों को खो दिया था। वह महाबलीपुरम के पास एक रिसॉर्ट में पीड़ितों के परिवारों से मिलेंगे।

बता दें कि 27 सितंबर को करूर में विजय की चुनावी रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। उस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था, और विजय ने तब सार्वजनिक रूप से अपनी गहरी संवेदना प्रकट की थी। अब, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हर परिवार से मिलने का निर्णय लिया है ताकि वे उनके दुख में सहभागी बन सकें।

रविवार को टीवीके के कार्यकर्ताओं ने उन परिवारों को करूर और आसपास के जिलों से महाबलीपुरम लाने की व्यवस्था की। पार्टी ने इस यात्रा को पूरी तरह से अपने खर्च पर आयोजित किया है। लगभग 38 परिवार आठ निजी बसों में महाबलीपुरम पहुंचे, जबकि दो परिवार सोमवार सुबह विमान से पहुंचेंगे। तिरुप्पूर के एक परिवार ने हालांकि व्यक्तिगत कारणों से इस यात्रा में शामिल न होने का निर्णय लिया है। इन सभी परिवारों के ठहरने के लिए एक रिसॉर्ट में लगभग 50 कमरे बुक किए गए हैं।

टीवीके सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक परिवार को पहले उनके घर से लेकर करूर में एक साझा स्थान पर लाया गया, जहां से सभी को एक साथ सड़क मार्ग से महाबलीपुरम भेजा गया। पूरे प्रबंध की निगरानी करूर, कोयंबटूर और इरोड जिलों के सचिवों ने की। पार्टी ने सुनिश्चित किया कि परिवारों को यात्रा के दौरान कोई असुविधा न हो और उन्हें पूरा सम्मान और देखभाल मिले।

असल में, विजय ने शुरू में योजना बनाई थी कि वे खुद करूर जाकर हर परिवार से उनके घर पर मिलेंगे। लेकिन सुरक्षा कारणों और अन्य दिक्कतों के चलते इस योजना को बदलना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने फैसला किया कि सभी परिवारों को एक ही स्थान पर बुलाया जाए, ताकि मुलाकात शांतिपूर्ण, निजी और सम्मानजनक माहौल में हो सके।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को मिलने का कार्यक्रम मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि देने से शुरू होगा। यह श्रद्धांजलि उन 41 लोगों के लिए होगी जिनकी जान करूर हादसे में चली गई। इसके बाद विजय हर परिवार से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे। वे न केवल सांत्वना देंगे बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जरूरत पड़ने पर उन्हें आर्थिक और सामाजिक मदद मिले।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि कार्यक्रम दोपहर तीन बजे तक चलेगा, जिसके बाद लंच का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात परिवार अपने-अपने जिलों के लिए लौट जाएंगे।

 

 

 

