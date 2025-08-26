पटना: इंडिया गठबंधन द्वारा एसआईआर का विरोध करने पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्‍होंने कहा कि विपक्ष का लोकतंत्र में विश्‍वास नहीं है।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ये पूरी तरह से संविधान विरोधी मानसिकता के लोग हैं। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये गलत सूचना फैलाने और भाई-भतीजावाद और पारिवारिक प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए अशांति फैला रहे हैं। ऐसी मानसिकता के लोग जनता का विश्वास खो देते हैं।

भ्रष्‍टाचारियों की जमात, जो जनता की कमाई को लूट लिए हैं, वह डर गए हैं। संविधान संशोधन बिल के बाद इंडिया गठबंधन का भविष्‍य समाप्‍त हो जाएगा।

उन्‍होंने राजद नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने के मामले में राहुल गांधी के टालमटोल करने पर कांग्रेस का घेराव किया। उन्‍होंने कहा कि यह परिवारवादी लोग अपनी अवसरवादिता की राजनीति और अपने स्वार्थ को साधने में लगे हैं। जनता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चुनती है। बिहार की धरती सेवक को चुनती है, मेवा खाने वालों को नहीं।

वहीं, मुजफ्फरपुर में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 138 अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरित किए और 20 सूत्री बैठक में कृषि विभाग की जमीन को रजिस्ट्री करने और करवाने वाले पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए हैं, जिनमें अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी शामिल हैं। एक बैठक हुई, जिसमें हमने कृषि विभाग के भूमि विवादों की समीक्षा की और संबंधित माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की। अधिकारियों को गहन जांच के लिए समितियां बनाने के निर्देश दिए गए।