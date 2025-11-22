VHP Reaction Babri Issue : बाबरी मस्जिद बनाना टीएमसी और उसके नेता के लिए आत्मघाती कदम : विनोद बंसल

नई दिल्ली: टीएमसी विधायक के पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा के बाद विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के प्रवक्ता विनोद बंसल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के हार की हताशा पहले से दिखने लगी है।

विनोद बंसल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में बुरी तरह हारने वाली है। इनकी हार की हताशा है, ये पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं। शायद इनको पता नहीं है कि बाबरी के नाम पर देश में कितना संग्राम हो चुका है।

उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचा अयोध्या में धराशायी हो चुका है। 90 के दशक में पूरे भारत के हिंदू समाज का एक संकल्प था, ये संकल्प था कि मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। इस संकल्प और नारे के साथ 62 करोड़ रामभक्तों ने रामजन्म भूमि के आंदोलन में सहभागिता की थी।

विनोद बंसल ने कहा कि सबका संकल्प था कि मंदिर बनेगा तो वहीं बनेगा। मस्जिद वहां नहीं बनेगी और यह भी संकल्प था कि बाबरी के नाम पर हम भारत के किसी कोने में मस्जिद नहीं बनने देंगे। अगर पश्चिम बंगाल की धरती पर इस तरह का प्रयास होता है तो यह उस पार्टी और नेता के लिए आत्मघाती कदम होगा। मुझे हैरानी है कि ममता दीदी इस जाल में फंसती दिखाई दे रही हैं।

विनोद बंसल ने कहा कि बाबर मर गया, ढांचा गिर गया, मंदिर बन गया और अभी भी विदेशी आक्रांताओं के साथ आप खड़े होकर क्या दिखाना चाहती हैं। यह कदम उनकी राजनीतिक धरातल को रसातल में ले जाएगा।

बता दें कि टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि मस्जिद बनने में तीन साल लगेंगे। पिछले साल 12 दिसंबर को मैंने यही वादा किया था। इस समारोह में लगभग दो लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और इस दौरान बनाए गए मंच पर 400 प्रमुख हस्तियां मौजूद होंगी।

