Majestic Minister Meet : उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रदान किए रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रविवार को हैदराबाद स्थित फिल्म सिटी में आयोजित रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तेलंगाना पहुंचे। यह राज्य की उनकी पहली यात्रा थी।

उपराष्ट्रपति के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर एक संदेश में कहा गया कि तेलंगाना के अपने पहले दौरे पर, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का हैदराबाद स्थित राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी, तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष गुथा सुकेंदर रेड्डी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने रविवार को गर्मजोशी से स्वागत किया।

उपराष्ट्रपति के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

उन्होंने रामोजी राव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें एक दूरदर्शी राष्ट्र-निर्माता बताया। उन्होंने कहा कि रामोजी राव ने भारतीय मीडिया में क्रांति ला दी, नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा दिया और सत्य, निष्ठा और उत्कृष्टता पर आधारित संस्थानों का निर्माण किया। कार्यक्रम के दौरान, सात श्रेणियों में प्रतिष्ठित हस्तियों को रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए।

समारोह के दौरान तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना, रामोजी समूह के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किरण, प्रमुख फिल्म हस्तियां तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इससे पहले दिन में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने दिल्ली में एक मीडिया पुरस्कार समारोह को संबोधित किया और कहा कि सिनेमा और राजनीति दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं हैं, लेकिन एक बात समान है- दोनों ही अनिश्चित क्षेत्र हैं। केंद्रीय पर्यटन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी को पुरस्कार प्रदान करते हुए उपराष्ट्रपति ने दोनों क्षेत्रों में सफलता और निरंतरता बनाए रखने के लिए राज्य मंत्री की प्रशंसा की।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने युवाओं में आशावाद को प्रेरित करने के लिए देश के सकारात्मक विकास को उजागर करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया।

--आईएएनएस