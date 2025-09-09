Vice President Election : कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत

नई दिल्‍ली: कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव परिणामों को लेकर कहा कि चुनाव के नतीजे अप्रत्‍याशित आएंगे। विपक्ष में खलबली है और वह सशंकित है।

उपराष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हम संविधान और गांधी के आदर्शों के साथ खड़े हैं। चुनाव का परिणाम अप्रत्‍याशित आएगा।

उन्होंने कहा कि अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता, लेकिन विपक्ष में खलबली है, वह सशंकित है। सुखदेव भगत ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में आएगा।

उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने के बीआरएस और बीजद के फैसले पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि मैं इसे अपने पक्ष में देखता हूं। हालांकि, मुझे लगता है कि इससे गलत संदेश जाएगा। अगर पार्टियां चुनाव का बहिष्कार करती हैं तो आयोग जनता से वोट देने की अपील कैसे कर सकता है? उन्हें चुनाव से दूर नहीं रहना चाहिए।

कांग्रेस सांसद ने नेपाल में हो रहे आंदोलन को लेकर कहा कि यह डर से उठाया गया कदम है। यह जिम्‍मेदारी और अपने दायित्‍वों से हटने का कृत्‍य है। दुनिया में कोई भी देश हो, अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता होनी चाहिए। विचार ही नई प्रगति की ओर ले जाता है।

विश्‍व एक संचार क्रांति में जी रहा है, लेकिन सरकार अगर डरी होगी कि आलोचना होगी। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने पर भी सवाल उठाए।

पीएम मोदी मंगलवार को बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पंजाब और हिमाचल के दौरे पर हैं। इसको लेकर सुखदेव भगत ने कहा कि मेरा सवाल है कि मणिपुर ने क्‍या बिगाड़ा है? क्या मणिपुर में इंसान नहीं हैं? क्या मणिपुर के लोग देश के नागरिक नहीं हैं?

इससे पहले भी पीएम ने कई राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान केवल फोटोशूट किया गया और कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया। पंजाब से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए।

सुखदेव भगत ने कहा कि पीएम का दौरा महत्‍व नहीं रखता, काम जरूरी है। दौरे के सकारात्‍मक परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने पीएम पर केवल वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया।