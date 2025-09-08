Vice President Election India : अमृतसर में नार्को-आतंकवाद नेटवर्क का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार, 8 किलो हेरोइन बरामद

अमृतसर: अमृतसर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 किलो 187 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पकड़े गए युवकों के पाकिस्तान में बैठे तस्करों से सीधे संपर्क होने का खुलासा हुआ है।

जानकारी के अनुसार, यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और तस्करी का नया तरीका अपनाते हुए बाढ़ के पानी का फायदा उठाकर खेप मंगवाई जा रही थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी हेरोइन की खेप को छिपाने के लिए बड़े होटलों के कमरों का इस्तेमाल करते थे। अजनाला इलाके में बाढ़ के पानी के बीच खेप को उठाकर होटल के कमरे में रखा जाता था ताकि किसी को शक न हो। पकड़े गए युवकों में अजनाला का एक प्राइवेट टीचर भी शामिल है।

अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि पकड़े गए युवकों की तलाश काफी समय से चल रही थी। यह गिरोह पाकिस्तान में बैठे स्मगलर 'चाचा' के संपर्क में था और वहीं से ड्रोन के जरिए हेरोइन की खेप भारत भेजी जाती थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुख्यात स्मगलर सोनी सिंह भी शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से ही करीब 6 मामले एनडीपीएस एक्ट के दर्ज हैं, जिनमें मोहाली का एक मामला भी शामिल है।

आरोपी हेरोइन को होटल में छिपाने के बाद भीड़भाड़ वाले इलाकों से निकालते थे ताकि शक न हो। पाकिस्तान से आए निर्देश के अनुसार ही वे आगे नशे की खेप सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सभी सदस्य ज्यादातर अजनाला इलाके के रहने वाले हैं, जो बॉर्डर एरिया होने की वजह से इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह बरामदगी बेहद अहम है और इससे नार्को-आतंकवाद नेटवर्क पर बड़ा प्रहार हुआ है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और संभावना जताई जा रही है कि इनके नेटवर्क से जुड़े और भी कई चेहरे जल्द सामने आएंगे।