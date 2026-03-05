Vice President Visit : उपराष्ट्रपति 6 से 8 मार्च तक पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के दौरे पर, दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि

कोहिमा: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार से पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के तीन दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

अपने पहले नागालैंड दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति 6 मार्च को जुन्हेबोटो जिले के लुमामी पहुंचेंगे और नागालैंड यूनिवर्सिटी के आठवें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे।

अधिकारियों के अनुसार, 7 मार्च को वह मिजोरम यूनिवर्सिटी के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद 8 मार्च को उपराष्ट्रपति त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर छात्रों को संबोधित करेंगे।

इस बीच मिजोरम की राजधानी अजवाइल में मुख्य सचिव खिल्ली राम मीणा की अध्यक्षता में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपराष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए अपनी-अपनी जिम्मेदारियों पर चर्चा की।

त्रिपुरा दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति अगरतला के बाहरी इलाके हापानिया स्थित इंटरनेशनल ट्रेड एंड फेयर सेंटर में ‘लखपति दीदी’ से भी मुलाकात करेंगे और लिचुबागान स्थित अल्बर्ट एक्का मेमोरियल पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

पुलिस प्रशासन ने उपराष्ट्रपति के त्रिपुरा दौरे को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है।

विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दो वर्षों (2024 और 2025) में दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं हो पाया था। इस बार समारोह में योग्य छात्रों को प्रमाणपत्र, डिग्री, स्वर्ण पदक और पीएचडी की उपाधियां प्रदान की जाएंगी।

समारोह में विभिन्न विभागों के 283 छात्रों को स्वर्ण पदक दिए जाएंगे, जबकि 149 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह का उद्घाटन अगरतला के बाहरी इलाके सूर्य मणिनगर स्थित विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा।

कार्यक्रम में त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू, मुख्यमंत्री मणिक साहा और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अहमद जावेद भी उपस्थित रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे।

त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की स्थापना अक्टूबर 1987 में हुई थी और संसद द्वारा पारित त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एक्ट, 2006 के तहत 2 जुलाई 2007 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। वर्तमान में विश्वविद्यालय से 64 कॉलेज संबद्ध हैं।

इस बीच, शिक्षा मंत्रालय जल्द से जल्द नए कुलपति के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की दिशा में भी काम कर रहा है।

