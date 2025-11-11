भारत समाचार

Vice President Reaction : उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने दुख व्यक्त किया, पीड़ितों के लिए प्रार्थना की

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली धमाके पर जताया गहरा दुख
Nov 11, 2025, 04:30 AM
दिल्ली धमाका : उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने दुख व्यक्त किया, पीड़ितों के लिए प्रार्थना की

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोमवार रात दिल्ली में हुए विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग इतने ही लोग घायल बताए जा रहे हैं।

उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

उपराष्ट्रपति के आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट किया गया, "आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट से गहरा दुःख हुआ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना।"

विस्फोट के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा सहित कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास रात लगभग 9:45 बजे विस्फोट स्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।

उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और एनआईए अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों के साथ लगभग 30 मिनट बिताए।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आज सुबह जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और अंसार गजवत-उल-हिंद आतंकी संगठनों से जुड़े एक अंतर-राज्यीय अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जिसके बाद नई दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद इलाके में 2,900 किलोग्राम विस्फोटक, दो असॉल्ट राइफलें, पिस्तौल, टाइमर और अन्य सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

--आईएएनएस

 

 

