Chief Of Naval Staff : वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया

नई दिल्ली: सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नया नौसेना स्टाफ प्रमुख नियुक्त किया है। वह एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने पिछले वर्ष 31 जुलाई को पश्चिमी नौसैनिक कमान के 34वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार संभाला था।

फ्लैग ऑफिसर को 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था और वे संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्धकला के विशेषज्ञ हैं।

वे नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला; ज्वाइंट सर्विस कमांड एंड स्टॉफ कॉलेज, यूनाइटेड किंगडम; कॉलेज ऑफ नेवल वारफेयर, करंजा और यूनाइटेड नेवल वार कॉलेज के पूर्व छात्र हैं।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित एडमिरल ने अपने नौसैनिक करियर में कई महत्वपूर्ण परिचालन, स्टाफ और प्रशिक्षण संबंधी पदों पर कार्य किया है। इनमें मिसाइल पोत आईएनएस विद्युत और आईएनएस विनाश की कमान; मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कुलिश; गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस मैसूर और विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य की कमान शामिल है।

रियर एडमिरल के पद पर पदोन्नति के बाद वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसैनिक कमान मुख्यालय में चीफ स्टाफ ऑफिसर (प्रशिक्षण) के रूप में कार्य किया और भारतीय नौसेना में प्रशिक्षण संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना सुरक्षा टीम की स्थापना में भी महत्वपूर्ण रहे, जो नौसेना के सभी विभागों में परिचालन सुरक्षा की निगरानी करती है। इसके बाद उन्होंने फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग के रूप में नौसेना के वर्क-अप संगठन का नेतृत्व किया और बाद में पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किए गए।

‘स्वॉर्ड आर्म’ की कमान संभालने के बाद उन्हें फ्लैग ऑफिसर ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप और भारत सरकार के ऑफशोर सुरक्षा एवं रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया।

वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नति के बाद, फ्लैग ऑफिसर पश्चिमी नौसैनिक कमान के चीफ ऑफ स्टाफ, कार्मिक सेवा नियंत्रक तथा नौसेना मुख्यालय में चीफ ऑफ पर्सनल के पदों पर भी रहे। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले वे नौसेना मुख्यालय में वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के रूप में कार्यरत थे।

वाइस एडमिरल स्वामीनाथन की शैक्षणिक योग्यताओं में जेएनयू से बीएससी डिग्री, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दूरसंचार में एमएससी, किंग्स कॉलेज लंदन से रक्षा अध्ययन में एमए, मुंबई यूनिवर्सिटी से रणनीतिक अध्ययन में एमफिल और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में पीएचडी शामिल हैं।

--आईएएनएस