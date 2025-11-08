भारत समाचार

Shriraj Nair Statement : चुनाव में लगातार हार से हताश राहुल गांधी अब वोट चोरी का लगा रहे आरोप: श्रीराज नायर

श्रीराज नायर बोले—राहुल गांधी का वोट चोरी आरोप बेबुनियाद, देशभर में हो एसआईआर प्रक्रिया।
Nov 10, 2025, 11:51 AM
चुनाव में लगातार हार से हताश राहुल गांधी अब वोट चोरी का लगा रहे आरोप: श्रीराज नायर

मुंबई: विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने 'वोट चोरी' के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्‍होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं। वे हताश होकर पहले ईवीएम में घोटाले की बात कहते थे, अब सरकार पर 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं। नायर ने कहा कि पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए।

श्रीराज नायर ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं और हर बार नई-नई दलीलें दे रहे हैं। पहले उन्होंने ईवीएम घोटाले की बात कही, लेकिन अगर ईवीएम में गड़बड़ी संभव है तो फिर वोट चोरी की क्या जरूरत पड़ी? दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकतीं। उन्होंने कहा कि मालवणी क्षेत्र में अवैध मतदाताओं का मुद्दा गंभीर है। यहां योजनाबद्ध तरीके से बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बाहरी लोगों को बसाया गया है। विशेषकर यहां के विधायक असलम शेख ने अवैध वोटों के सहारे चुनाव जीता है।

नायर ने कहा कि बिहार की तरह देशभर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) होना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने अवैध रूप से नाम दर्ज कराया है, उन्हें हटाया जा सके। इससे भारत का लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा।

इसके साथ ही उन्होंने फिल्म 'ताज' की सराहना करते हुए कहा कि यह मूवी भारत के गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करती है। उन्होंने परेश रावल के अभिनय की लोगों ने प्रशंसा की है। भारत का इतिहास इस्लाम और क्रिश्चियन धर्मों के आगमन से कई शताब्दियों पूर्व से ही समृद्ध रहा है। ताजमहल जैसी इमारत विश्व में कहीं नहीं है, लेकिन भारत में जितनी भी भव्य इमारतें मुगल स्थापत्य शैली के नाम पर जानी जाती हैं, वे वास्तव में हिंदू शिल्पकारों द्वारा निर्मित हैं, जिनमें भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।

उन्होंने कहा कि “ताज” मूवी गहन शोध पर आधारित है और लोगों को इसे अवश्य देखना चाहिए। दुर्भाग्यवश, अब तक हमारे बच्चों को इतिहास का एकतरफा रूप पढ़ाया गया है, क्योंकि पाठ्यपुस्तकों पर वामपंथी विचारधारा का प्रभाव रहा है। यह फिल्म वास्तविक इतिहास को सामने लाने का कार्य करती है। नायर ने कहा कि इस तरह की फिल्मों से नई पीढ़ी भारत के प्राचीन गौरव और सांस्कृतिक विरासत को सही रूप में समझ सकेगी।

--आईएएनएस

 

 

