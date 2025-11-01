Venkateswara Temple Stampede: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर दुख जताया

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ की घटना पर दुख जताया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को एकादशी उत्सव के दौरान मची भगदड़ में कम से कम नौ श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई दुखद घटना में हुई जान-माल की हानि के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं।"

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई दुखद भगदड़ से अत्यंत दुखी हू। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, "आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ठीक हो जाएं।"

पीएमओ ने 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी इस घटना को 'बेहद दुखद' बताया।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, "श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ ने मुझे गहरा सदमा पहुंचाया है। इस घटना में श्रद्धालुओं की जान जाना बेहद दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने अधिकारियों को घायलों का शीघ्र और उचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।"

मुख्यमंत्री ने स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को घटनास्थल का दौरा करने और राहत व बचाव कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का भी निर्देश दिया।