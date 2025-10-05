भारत समाचार

वृंदावन: संत प्रेमानंद महाराज की सेहत में गिरावट, सुबह की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

Oct 05, 2025, 04:11 AM

मथुरा, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। वृंदावन के विख्यात संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने के कारण उनकी प्रतिदिन होने वाली सुबह की पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

इसकी आधिकारिक घोषणा श्री हित राधा केलि कुंज की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से की गई।

प्रेमानंद महाराज वृंदावन स्थित श्रीकृष्ण शरणम् सोसाइटी में निवास करते हैं। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे सोसाइटी से श्री हित राधा केलि कुंज आश्रम तक पैदल यात्रा करते हैं। इस दौरान हजारों भक्त उनकी एक झलक पाने के लिए रात से ही मार्ग पर एकत्रित हो जाते हैं। मार्ग को रंगोलियों से सजाया जाता है और फूलों की वर्षा की जाती है।

प्रेमानंद महाराज लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें नियमित रूप से डायलिसिस करवाना पड़ता है।

जानकारी के अनुसार, पिछले दो दिनों से वह अपनी सुबह की पदयात्रा पर नहीं निकल सके। इस दौरान सूचना के अभाव में कई भक्त हमेशा की तरह उनके दर्शन के लिए मार्ग पर प्रतीक्षा करते रहे। भक्तों की असुविधा को देखते हुए आश्रम की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि स्वास्थ्य कारणों से उनकी पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है।

आश्रम की ओर से जारी सूचना में भक्तों से अपील की गई है कि वे दर्शन के लिए मार्ग पर प्रतीक्षा न करें। साथ ही, यह भी बताया गया कि प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी कई अवसरों पर उनकी सेहत के कारण यह पदयात्रा कई दिनों तक स्थगित की जा चुकी है।

प्रेमानंद महाराज की यह पदयात्रा न केवल वृंदावन, बल्कि देश-विदेश के भक्तों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखती है। उनके अनुयायी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी भक्तों ने उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं शुरू कर दी हैं।

--आईएएनएस

एकेएस/पीएसके

