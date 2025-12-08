'वंदे मातरम' गीत पर संसद में होगी विशेष चर्चा : केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

नई दिल्ली, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर खास चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर 12 बजे डिबेट की शुरुआत करेंगे। संसद की कार्यवाही से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ के विषय पर विस्तार से चर्चा चलेगी।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसले के मुताबिक, देश 8 दिसंबर को 'वंदे मातरम' गीत की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी सिलसिले में सोमवार को लोकसभा में इस मौके पर चर्चा होगी और मंगलवार को राज्यसभा में भी यह जारी रहेगी।"

इसी बीच, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और नीतियां बना रहे हैं। उनकी नीतियों से सामाजिक न्याय की नीति धरातल पर उतरती नजर आती है।"

अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में साफ तौर पर सामाजिक न्याय आया है। घरों को अपग्रेड किया जा रहा है, बिजली और शौचालय दिए जा रहे हैं और मुद्रा योजना के तहत लोन दिए जा रहे हैं। गांवों के लगातार दौरों में मुझे ये बदलाव देखने को मिले। अब तक 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, जो सामाजिक न्याय लागू करने में एक बड़ी उपलब्धि है।

'वंदे मातरम' बहस से संबंधित कार्यक्रम के अनुसार, सत्ताधारी एनडीए सदस्यों को लोकसभा में इसके लिए निर्धारित कुल 10 घंटों में से तीन घंटे आवंटित किए गए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गीत के बारे में विचारों में मतभेद के कारण 'वंदे मातरम' पर चर्चा हंगामेदार होने की संभावना है।

राज्यसभा का सत्र मंगलवार को होगा। राज्यसभा में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को चर्चा शुरू करेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा बोलेंगे।

--आईएएनएस

डीसीएच/