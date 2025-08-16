भारत समाचार

‘वोटर अधिकार यात्रा’ से लोगों के मताधिकार को बचाएंगे : शक्ति सिंह यादव

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 16, 2025, 12:34 PM
‘वोटर अधिकार यात्रा’ से लोगों के मताधिकार को बचाएंगे : शक्ति सिंह यादव

पटना, 16 अगस्त (आईएएनएस)। ‘वोट चोरी’ और बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को बिहार के सासाराम में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकालेंगे।

इस यात्रा को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि 16 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के वोट के अधिकारों की रक्षा करना है।

आईएएनएस से बातचीत के दौरान राजद नेता ने कहा कि सासाराम से शुरू होने वाली 16 दिनों की 'वोटर अधिकार यात्रा' का उद्देश्य मतदाता अधिकारों की रक्षा और 'वोट चोरी' के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना है। इस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे प्रमुख विपक्षी नेता शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि यह यात्रा न केवल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता को जागरूक करने का प्रयास है, बल्कि यह लोकतंत्र, संविधान और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को मजबूत करने की लड़ाई भी है।

उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप को दोहराया।

राजद प्रवक्ता ने दावा किया कि चुनाव आयोग बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस आधार पर वोट काटे गए।

उन्होंने बिहार को लोकतंत्र की जननी बताते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस साजिश का विरोध हो रहा है और उन्हें देशभर के नेताओं का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लोग भी मान चुके हैं कि भाजपा ने 'वोट चोरी' के जरिए सत्ता हासिल की है। यह वोट की चोरी नहीं, बल्कि अधिकारों पर डाका है, जिससे भाजपा की छवि देशभर में खराब हो रही है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बारे में कहा कि दोनों नेता जेल जाएंगे। राजद प्रवक्ता ने कहा कि जब सत्ता बदलेगी तो वे जेल खुद जाएंगे।

उन्होंने दावा किया कि एनडीए के कुछ नेता जूते पहनकर तिरंगा फहरा रहे थे। यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर भी निशाना साधा।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...