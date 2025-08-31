‘वोटर अधिकार यात्रा’ की हवा निकल चुकी है: दिलीप जायसवाल

पटना, 31 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की हवा निकल चुकी है।

बिहार के सासाराम से शुरू हुई इस यात्रा का समापन एक सितंबर को पटना में एक जनसभा के साथ होगा। इस जनसभा में इंडिया ब्लॉक में शामिल राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई गई है।

बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस यात्रा को बिहार के मतदाता ने नकार दिया है। इस यात्रा में सिर्फ इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ता ही नजर आए। धरातल पर लोगों का समर्थन नहीं मिलने वाला है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि अवध और मगध में भाजपा का राज है।

'मन की बात' कार्यक्रम के 125वें एपिसोड पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इस देश की प्रतिभा की चर्चा की। गांव में रहकर भी मजबूत इरादा हो तो दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा को साबित कर सकते हैं, ओडिशा और कश्मीर के खिलाड़ी इसके उदाहरण हैं।

उन्होंने कहा कि इस देश के गांव के लड़के-लड़कियां अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने स्वच्छता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम सेवा सप्ताह मनाते हैं। इसकी शुरुआत 17 सितंबर से होने जा रही है।

जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, "भाजपा प्रदेश कार्यालय स्थित अटल सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मासिक उद्बोधन ‘मन की बात’ के 125वें संस्करण को सुनने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, जिनसे नई दृष्टि और गहन समझ प्राप्त हुई। विशेष रूप से प्रतिभा सेतु पोर्टल का उल्लेख खास रहा, जहां 10,000 से अधिक ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं का डेटा उपलब्ध है, जो विभिन्न सेवाओं में प्रयास करने के बावजूद अंतिम चयन से वंचित रह गए।''

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम