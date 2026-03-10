भारत समाचार

Vasundhara Raje Meeting Modi : वसुंधरा राजे ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, पोते विनायक की राजनीति में संभावित एंट्री पर चर्चा

पीएम मोदी से वसुंधरा राजे की मुलाकात के बाद पोते विनायक प्रताप सिंह को लेकर अटकलें तेज।
Mar 10, 2026, 04:49 AM
वसुंधरा राजे ने परिवार के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात, पोते विनायक की राजनीति में संभावित एंट्री पर चर्चा

नई दिल्ली: राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनका परिवार सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से म‍िलने पहुंचा। इस दौरान राजे के साथ उनके पर‍िवार के सदस्‍य भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद स‍ियासी गल‍ियारों में हलचल शुरू हो गई है।

पीएम मोदी के साथ वसुंधरा राजे और उनके परिवार की मुलाकात को वैसे तो शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेक‍िन सियासी गलियारों में इस बैठक की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुलाकात के फोटो काफी वायरल हो रहे हैं।

वसुंधरा राजे के पोते विनायक प्रताप सिंह साल 2023 के विधानसभा चुनाव में चर्चाओं में आए थे। विनायक ने साल 2023 में पहली बार मतदान किया था। वहीं, वह अपनी दादी के चुनावी कैंपेन में भी कुछ स्थानों पर नजर आए थे।

आपको बता दें कि विनायक प्रताप सिंह अपनी बॉडी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं और वह इसे लेकर एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विनायक से काफी खास बातचीत करते दिखे।

माना जा रहा है कि विनायक प्रताप सिंह अपनी दादी वसुंधरा राजे की विरासत की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। चर्चा हो रही है क‍ि व‍िनायक राजनीति में जल्द ही एंट्री कर सकते हैं।

बता दें, विनायक प्रताप सिंह फिटनेस को लेकर काफी सजग और जागरूक हैं; वह जिमिंग के साथ-साथ ओपन एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। विनायक दिल्ली से कानून की पढ़ाई कर रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

