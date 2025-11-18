वैष्णो देवी तीर्थयात्रा: सुरक्षा और आपदा तैयारियों पर जोर, सीईओ ने सभी एजेंसियों को दिए निर्देश

कटरा, 17 नवंबर (आईएएनएस)। कटरा में आध्यात्मिक विकास केंद्र में सोमवार को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सचिन कुमार वैश्य की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों को बेहतर बनाने पर खास चर्चा हुई।

इसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारी, रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सीआरपीएफ के उप-कमांडेंट, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित लोग शामिल हुए।

सीईओ ने कहा कि मॉक ड्रिल नियमित रूप से करनी बेहद जरूरी है ताकि आपदा प्रबंधन टीमें और सभी संबंधित एजेंसियां किसी भी आपात स्थिति में तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। उन्होंने एनडीआरएफ को निर्देश दिए कि इस तरह के अभ्यास और अंतर-एजेंसी समन्वय को और मजबूत किया जाए।

अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के प्रतिनिधि को ट्रैक और श्राइन क्षेत्र का व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश दिए गए। सीईओ ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का कड़ाई से पालन करने और आपदा तैयारी के हर पहलू में पूरी सतर्कता बरतने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैक और भवन क्षेत्र में मौजूद आपदा प्रबंधन भंडारों की पूरी जांच की जाए। जरूरत पड़ने पर भंडारों को फिर से भरा और उन्नत किया जाए और सभी उपकरण पूरी तरह काम करने की स्थिति में हों।

सीईओ ने स्थानीय दुकानों और ट्रैक के किनारे काम करने वाले लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज करने की भी बात कही। उन्होंने आईसीसीसी (इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर) की केंद्रीय भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि यह केंद्र वास्तविक समय में निगरानी, संचार और निर्णय लेने में मदद करता है और एजेंसियों के बीच समन्वय आसान बनाता है। तीर्थ क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पर भी चर्चा हुई और संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दिए गए।

सुरक्षा एजेंसियों से कहा गया कि वे सभी सुरक्षा उपकरणों की कार्यक्षमता और तत्परता की पूरी जांच करें। सीईओ ने कहा कि नियमित मूल्यांकन जरूरी है और अगर कोई महत्वपूर्ण उपकरण तुरंत चाहिए तो उसकी खरीद भी तत्काल हो।

सीईओ ने कहा कि तीर्थ क्षेत्र और आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती जरूरी है ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो और पूरे मार्ग पर सुरक्षित माहौल बना रहे। इस बैठक में सभी एजेंसियों ने आपसी समन्वय और तैयारी को और बेहतर बनाने पर सहमति जताई।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी