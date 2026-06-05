विश्व पर्यावरण दिवस पर एनसीआरटीसी की अनूठी पहल, नमो भारत स्टेशनों पर जागरूकता और जनभागीदारी का उत्सव

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नमो भारत ट्रेनों और स्टेशनों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया। इस दौरान यात्रियों को पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाने और सार्वजनिक परिवहन के महत्व को समझाने के लिए कई रोचक एवं ज्ञानवर्धक पहल की गईं।

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एनसीआरटीसी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के तहत नमो भारत स्टेशनों पर विशेष घोषणाएं की गईं, जिनमें यात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधन के रूप में नमो भारत को चुनने के लिए धन्यवाद दिया गया। साथ ही स्टेशनों और ट्रेनों में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास से जुड़े विषयों पर क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सहित सभी आयु वर्ग के यात्रियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप विशेष ‘सीड-एम्बेडेड कार्ड’ भेंट किए गए। रीसाइक्ल्ड पेपर से बने इन कार्डों को मिट्टी में लगाने पर उनसे पौधे उगाए जा सकते हैं। यह पहल इस संदेश को मजबूत करती है कि छोटे-छोटे प्रयास भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यात्रियों ने इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए इसे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का अनूठा उदाहरण बताया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न नमो भारत स्टेशनों पर आकर्षक फोटो बूथ भी लगाए गए, जहां यात्रियों ने पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ तस्वीरें खिंचवाईं।

युवाओं और बच्चों की सक्रिय भागीदारी ने पूरे आयोजन को उत्सव का रूप दे दिया। इन गतिविधियों के कारण नमो भारत स्टेशन केवल यात्रा का केंद्र न रहकर जागरूकता और सामाजिक सहभागिता के मंच के रूप में भी उभरे। इसके अतिरिक्त, एनसीआरटीसी ने अपने ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस साझेदार डीबी आरआरटीएस इंडिया तथा मेरठ के अहारदा एजुकेशन कॉलेज के सहयोग से बेगमपुल नमो भारत स्टेशन पर ‘सस्टेनेबल टेक्सटाइल, सस्टेनेबल फ्यूचर’ विषय पर तीन दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की।

इस पहल का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण-अनुकूल फैशन और टिकाऊ वस्त्रों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों द्वारा रीसाइक्लिंग, पर्यावरण संरक्षण और हरित जीवनशैली पर आधारित रचनात्मक प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही सस्टेनेबल फैशन पर विशेष सत्र, डीआईवाई गतिविधियां और संवादात्मक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। यात्री इन प्रदर्शनों को देखने और छात्रों से चर्चा करने में विशेष रुचि दिखा रहे हैं।

एनसीआरटीसी का कहना है कि नमो भारत परियोजना केवल एक आधुनिक परिवहन सेवा नहीं, बल्कि क्षेत्र में ट्रैफिक जाम, वाहन प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में प्रतिदिन एक लाख से अधिक यात्री नमो भारत सेवा का उपयोग कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो रहा है और पर्यावरण को भी लाभ मिल रहा है।

पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए एनसीआरटीसी ने स्टेशनों और डिपो पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं, वर्षा जल संचयन की व्यवस्था विकसित की है तथा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। इन प्रयासों के माध्यम से एनसीआरटीसी पूरे एनसीआर क्षेत्र में हरित और सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी