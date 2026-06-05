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विश्व पर्यावरण दिवस पर असम ने रचा इतिहास, एक ही दिन में लगाए 1.02 करोड़ से अधिक पौधे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 05, 2026, 04:41 PM
विश्व पर्यावरण दिवस पर असम ने रचा इतिहास, एक ही दिन में लगाए 1.02 करोड़ से अधिक पौधे

गुवाहाटी, 5 जून (आईएएनएस)। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर असम में शुक्रवार को एक ही दिन में 1.02 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। इस विशाल वृक्षारोपण अभियान की खास बात यह रही कि इसकी अगुवाई स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने की।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इस उपलब्धि को असम की 'नारी शक्ति' का अद्भुत उदाहरण बताया।

सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि केवल आठ घंटे के भीतर राज्यभर में 1.02 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। उन्होंने लिखा कि असम की मेहनती और जागरूक महिलाओं के नेतृत्व में यह अभियान सफल हुआ है और इसने हरित विकास के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए राज्य की सभी महिलाओं को बधाई भी दी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पूरे राज्य में कुल 1,02,35,632 पौधे लगाए गए। इस अभियान में 35,34,746 पंजीकृत स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

भागीदारी के मामले में नगांव जिला सबसे आगे रहा, जहां 2,35,478 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने अभियान में हिस्सा लिया और 5,25,493 पौधे लगाए। वहीं, पौधारोपण की संख्या के लिहाज से बरपेटा जिला शीर्ष पर रहा, जहां 5,54,666 पौधे लगाए गए। इसके बाद गोलाघाट में 5,36,590 और बिश्वनाथ में 5,36,000 पौधे लगाए गए।

इसके अलावा, धुबरी में 5,12,193, उदालगुड़ी में 4,61,500, कामरूप में 4,46,968 और कोकराझार में 4,06,778 पौधों का रोपण किया गया। लखीमपुर, सोनितपुर और मोरीगांव जिलों ने भी तीन लाख से अधिक पौधे लगाकर इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

राज्य सरकार ने इस अभियान को पर्यावरण संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जनभागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। अधिकारियों के अनुसार, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने इसे असम के सबसे बड़े सामुदायिक वृक्षारोपण अभियानों में शामिल कर दिया है।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीकेपी