Mercedes Accident Delhi : दिल्ली के वसंत कुंज में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने तीन लोगों को टक्कर मारी, एक की मौत

नई दिल्ली: दिल्ली के एक पॉश इलाके में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने एक व्यक्ति को कुचल दिया और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

यह घटना आधी रात के कुछ देर बाद वसंत कुंज इलाके में एंबियंस मॉल में घटी, जहां एक मर्सिडीज कार अनियंत्रित होकर एक खंभे से टकरा गई और फिर ऑटो स्टैंड पर इंतजार कर रहे तीन लोगों को टक्कर मार दी।

अधिकारियों के अनुसार पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को अस्पताल ले गई। उत्तराखंड के चमोली निवासी 23 वर्षीय रोहित को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 35 और 23 वर्षीय अन्य दो लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है।

मृतक के एक रिश्तेदार हेमंत बिष्ट ने बताया कि यह एक मर्सिडीज कार थी और रात के लगभग 2 बजे का समय था, जब कार ने इन तीनों को कुचल दिया। चालक नशे में था। रोहित बच नहीं सका।

पुलिस ने बताया कि तीनों एंबियंस मॉल के एक रेस्टोरेंट में काम करते थे।

अधिकारियों ने बताया कि चालक की पहचान करोलबाग निवासी 29 वर्षीय शिवम के रूप में हुई है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है।

दुर्घटना के समय वह अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ गाड़ी में था। प्रारंभिक जांच के अनुसार, मोड़ के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिससे कार पहले खंभे से टकराई और फिर मॉल के तीन कर्मचारियों को टक्कर मार दी।

पुलिस ने बताया कि शिवम और उनके परिवार के सदस्य एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। यह लग्जरी गाड़ी शिवम के दोस्त अभिषेक की है।

यह घटना 22 अक्टूबर को दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक मर्सिडीज कार की चपेट में आने से दो लोगों के घायल होने के ठीक एक महीने बाद हुई है।

मोटरसाइकिल सवार लोगों के पैरों में फ्रैक्चर हो गया और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

--आईएएनएस