Vasai Schoolgirl Death : महाराष्ट्र के वसई में 12 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत, परिवार ने स्कूल प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार

वसई में छात्रा की संदिग्ध मौत, स्कूल सजा पर उठे गंभीर सवाल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 16, 2025, 04:57 AM
वसई: महाराष्ट्र के वसई में एक 12 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध मौत ने स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग को सकते में डाल दिया है। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर बच्चे को परेशान करने का आरोप लगाया है, जिससे बच्चे की मौत हो गई है।

यह घटना वसई पूर्व के सातिवली स्थित श्री हनुमंत विद्या मंदिर की है, जहां कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा काजल (अंशिका) गौड़ की हालत स्कूल से लौटने के बाद अचानक खराब हो गई थी।

घटना 8 नवंबर की बताई जा रही है। उस दिन काजल स्कूल कुछ देर से पहुंची थी, जिसके चलते शिक्षिका ने उसे और कुछ अन्य छात्रों को स्कूल बैग कंधे पर रखकर 100 बार उठक-बैठक करने की सजा दी।

परिजनों के अनुसार, घर लौटते ही काजल ने थकान और अस्वस्थता की शिकायत की थी। थोड़ी ही देर में उसकी स्थिति गंभीर होने लगी, जिसके बाद परिवार उसे वसई के आस्था अस्पताल ले गया। हालत नाजुक होने पर उसे मुंबई के जेजे अस्पताल रेफर किया गया, जहां शनिवार रात उसका निधन हो गया।

छात्रा की मौत के बाद परिवार ने स्कूल प्रबंधन और शिक्षिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सजा की वजह से ही उनकी बच्ची की जान गई। वे इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

घटना सामने आने के बाद पहले सर जेजे मार्ग पुलिस स्टेशन में अकस्मात मौत का मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में वसई के वालिव पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया।

वसई समूह शिक्षण अधिकारी पांडुरंग गलांगे ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जाएगी।

वहीं, वालिव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप घुगे ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उठक-बैठक की सजा और घटना के बीच संबंध प्रतीत होता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

छात्रा की मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और अभिभावक समुदाय स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली सजा के तौर-तरीकों पर सवाल उठा रहा है।

--आईएएनएस

 

 

