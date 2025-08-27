Varanasi Sarnath Encounter: कॉलोनाइजर मर्डर केस से जुड़े एनकाउंटर में असलहा सप्लायर के पैर में लगी गोली

वाराणसी: वाराणसी के थाना सारनाथ क्षेत्र में एक सनसनीखेज एनकाउंटर में पुलिस ने कॉलोनाइजर मर्डर केस में शामिल असलहा सप्लायर मुकीम को पकड़ा। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। यह घटना बुधवार सुबह करीब 4 बजे हुई, जब पुलिस को सूचना मिली थी कि मर्डर केस के शूटर और असलहा सप्लायर के बीच पैसे के लेन-देन के लिए मुलाकात होने वाली थी।

पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले सारनाथ क्षेत्र में एक कॉलोनाइजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि हत्या में शामिल शूटर और असलहा सप्लायर के बीच पैसे के लेनदेन की बात हो रही है। इस सूचना के आधार पर एसीपी सारनाथ, थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने योजना बनाकर मौके पर छापेमारी की।

पुलिस के पहुंचते ही असलहा सप्लायर मुकीम ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिससे मुकीम के पैर में गोली लगी। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मौके से अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक, इस एनकाउंटर में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ।

एसीपी सारनाथ ने बताया कि कॉलोनाइजर मर्डर केस में पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही थीं। सूचना मिली थी कि असलहा सप्लायर और शूटर आपस में मिलने वाले हैं। पैसे के लेनदेन के दौरान पुलिस ने मौके पर दबिश दी। मुकीम ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस एनकाउंटर से मर्डर केस को सुलझाने में अहम कामयाबी मिली है।'