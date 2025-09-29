Varanasi Navratri : देशभक्ति के रंग में रंगे हैं दुर्गा पूजा पंडाल, ब्रह्मोस मिसाइल की धमक

वाराणसी: नवरात्र पर तीर्थ नगरी काशी दुल्हन की तरह सजी है। यहां पर बड़े-बड़े पंडाल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। काशी के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में खाटू श्याम बाबा मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया है।

वहीं, बथुआ मार्केट में मां चामुंडेश्वरी देवी मंदिर की तर्ज पर पंडाल बना है। इसके साथ ही पंडाल के अंदर मां दुर्गा की प्रतिमा के आसपास देशभक्ति के रंग में रंगे सैनिक दिखाई दे रहे हैं, जिससे देशभक्ति का रंग भी देखने को मिल रहा है। इसके बगल वाले पंडाल में ब्रह्मोस मिसाइल को प्रदर्शित किया गया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है।

लहरतारा की बात करें तो यहां बना पंडाल सेना के जवानों को समर्पित है। पंडाल को पूरे तिरंगे से बनाया गया है। जबकि पंडाल के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात की गई है, जो लोगों को आकर्षित कर रही है।

बता दें कि नवरात्र पर दुर्गा पूजा पंडाल की भव्यता में काशी को मिनी बंगाल के रूप में देखा जाता है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि से मां दुर्गा पंडाल भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि तक यह पंडालों में भारी संख्या में काशीवासी दर्शन के लिए पहुंचते हैं और दशमी को मां का विसर्जन किया जाता है।

केंद्रीय पूजा समिति काशी क्षेत्र यूपी अध्यक्ष तिलक राज मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि काशी धार्मिक नगरी है, नवरात्रि को लेकर लोगों में भारी उत्साह है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी क्षेत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहां निरंतर आवागमन रहता है। यह एक वीआईपी क्षेत्र है। यहां पूरे पूर्वांचल की जनता आती है। बड़े पंडालों की बात करें तो टाउन हॉल, यंग ब्वायज क्लब, सनातन धर्म आदि पंडालों में शानदार लाइटिंग और सजावट है। कहीं खाटूश्याम जी पधार रहे हैं तो कहीं केदारनाथ जी पधारे हैं। पंडाल के इन स्वरूपों ने लोगों को काफी आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि काशी में करीब 512 पंडाल हैं। शहर के अंदर ही करीब ढाई सौ से तीन सौ पंडाल हैं। आज से दर्शन और पूजा अर्चना शुरू हो गई है।