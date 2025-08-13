भारत समाचार

Varanasi khadi flag demand: वाराणसी में स्वतंत्रता दिवस पर खादी के तिरंगे की डिमांड में बढ़ोतरी, युवाओं में क्रेज

वाराणसी में खादी तिरंगे की मांग में तेज बढ़ोतरी
Aug 13, 2025, 04:13 PM
वाराणसी:  देशभर में स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान भी चलाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस अभियान का खासा असर देखने को मिल रहा है, जहां खादी से बने तिरंगे की मांग में तेज बढ़ोतरी हुई है। दुकानदारों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस वर्ष खादी के तिरंगे की बिक्री काफी ज्यादा हो रही है। लोग अपने घरों, दफ्तरों और दुकानों पर तिरंगा फहराने के लिए झंडे खरीद रहे हैं।

वहीं, तिरंगा यात्रा और विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए भी लोग उत्साहपूर्वक तिरंगे ले जा रहे हैं। शहर की गलियों से लेकर बाजारों तक तिरंगे के रंग में सराबोर माहौल स्वतंत्रता दिवस के जोश को और बढ़ा रहा है।

खादी आश्रम के क्षेत्रीय प्रबंधक वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि झंडे का बाजार ठीक चल रहा है। लोग झंडे को खरीद रहे हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कम खरीदारी हो रही है। इस साल छोटे तिरंगे को लोग ज्‍यादा पसंद कर रहे हैं।

खादी आश्रम के कर्मचारी गजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि खादी को लेकर युवाओं में काफी उत्‍साह है। हमारे पास रेशमी, सूती खादी जैसे कई तरह के उत्‍पाद हैं। 15 अगस्‍त के अवसर पर झंडे की खरीदारी हो रही है। बाजार में प्‍लास्टिक के झंडे बिकते हैं, जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इस तरह के तिरंगे को बंद करना चाहिए। पहले खादी नेशन था, आज खादी फैशन है।

वाराणसी में गाजीपुर से आए खरीदार गोपाल प्रजापति ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे स्‍कूल के लिए झंडा खरीदना है। यहां खादी से बने सभी प्रकार के झंडे उपलब्ध हैं, और युवाओं का खादी के प्रति रुझान काफी बढ़ रहा है।

 

