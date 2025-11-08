Vande Bharat Train : पीएम मोदी करेंगे चार वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ, दिलीप पटेल बोले- यह काशी के लिए गर्व का क्षण

वाराणसी: उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में काशी को एक साथ चार वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। इस अवसर को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है और प्रशासन से लेकर रेलवे तक सभी तैयारियां पूरी कर चुके हैं।

भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने इसे वाराणसी के लिए गर्व का क्षण बताया।

उन्होंने आईएएनएस से कहा, "आज प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में चार वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह वास्तव में काशी के लिए गौरव की बात है। वंदे भारत सेवा के जुड़ जाने से काशी, जो अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, विकास के नए आयाम छुएगी।"

बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी से खजुराहो के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस विशेष कार्यक्रम के लिए बनारस रेलवे स्टेशन को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया है। स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल लगातार चौकसी बनाए हुए है। यात्रियों और स्थानीय लोगों में इस खास मौके को देखने की उत्सुकता है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, सभी तकनीकी और संचालन से जुड़ी तैयारियां समय पर पूरी कर ली गई हैं। प्लेटफॉर्म, कंट्रोल रूम, सिग्नलिंग सिस्टम से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक, हर पहलू का कई बार निरीक्षण किया गया है ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की समस्या न आए।

वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें इस क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार के अवसर बढ़ाएंगी और वाराणसी को उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेल हब के रूप में और अधिक मजबूत करेंगी।

स्थानीय लोगों में भी इस कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री द्वारा लगातार दी जा रही विकास की सौगात काशी के भविष्य को नई दिशा दे रही हैं।

लोगों का कहना है कि यह आयोजन काशी के विकास पथ पर एक और महत्वपूर्ण कदम है, जो यहां के लोगों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा का अनुभव देने वाला है।

--आईएएनएस