Vande Mataram Debate : राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करने वाले लोग राजनीति कर रहे : सपा सांसद नीरज कुशवाहा

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर सोमवार को लोकसभा में खास चर्चा हुई। आज राज्यसभा में चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज कुशवाहा ने सत्तापक्ष पर निशाना साधा।

समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज कुशवाहा मौर्य ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जो लोग पहले राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करते थे, वे अब इसे लेकर राजनीति कर रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। जिन लोगों ने तिरंगे को भी नहीं माना, वे अब इस पर बहस कर रहे हैं। तो, यह चर्चा इसके पीछे की सच्ची भावना या मूल्यों के बजाय राजनीति के बारे में ज्यादा है। उनका इन मूल्यों को अमल में लाने या वंदे मातरम में सोचे गए तरीके से भारत को आकार देने का कोई इरादा नहीं है।"

उन्होंने कहा, "वंदे मातरम हमारी जमीन को एक ऐसी जगह के रूप में देखता है जहां हवा शुद्ध हो, जहां लोग पहाड़ों से आने वाली चंदन की खुशबू का आनंद ले सकें। लेकिन आज दिल्ली में सच्चाई क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं कि दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित है कि एक दिन इसमें सांस लेना 20 सिगरेट पीने के बराबर है।"

सपा सांसद आनंद भदौरिया ने देश में चुनाव सुधार के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "इस देश में चुनावी सुधारों की बहुत जरूरत है। हमारे लोकतंत्र की सेहत को लेकर चुनाव आयोग और सरकार पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका जवाब सरकार को देना चाहिए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए गठबंधन के नेता, अखिलेश यादव, हमारी पार्टी का रुख सामने रखेंगे।"

सपा सांसद ने कहा, "मैं लोकसभा के माननीय स्पीकर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें इस महान सदन, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, में चर्चा करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने की अनुमति दी। इससे हमें श्रद्धांजलि के तौर पर अपने शब्द कहने का मौका मिला।"

--आईएएनएस