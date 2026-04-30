Vande Bharat Express : श्रीनगर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का जम्मू तक होगा विस्तार, आठ के बजाय 20 कोच के साथ चलेगी ट्रेन

जम्मू-कश्मीर: जम्मू में गुरुवार को एक ऐतिहासिक पल दर्ज होने जा रहा है, जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की विस्तारित सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। उद्घाटन से पहले स्टेशन पर सुरक्षा जांच और अंतिम तैयारियां जारी हैं।

अब तक यह वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर के बीच संचालित होती थी लेकिन आज से यह सेवा सीधे जम्मू से श्रीनगर तक उपलब्ध होगी। इस नई सुविधा से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि पहले उन्हें जम्मू से कटरा जाकर ट्रेन बदलनी पड़ती थी।

ट्रेन मैनेजर अनिल कुमार शर्मा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा, "हम सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को जम्मू से श्रीनगर के लिए सीधी ट्रेन शुरू करने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा क्योंकि पहले जब लोग जम्मू से यात्रा करते थे, तो उन्हें पहले जम्मू से कटरा जाना पड़ता था और फिर कटरा में ट्रेन बदलनी पड़ती थी। अब उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी।"

ट्रेन रेलवे मैनेजर रामपाल शर्मा ने आईएएनएस से कहा, "आज वंदे भारत का उद्घाटन हो रहा है। पहले यह ट्रेन कटरा से श्रीनगर तक चलती थी, लेकिन आज से यह जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी। पहले जम्मू से श्रीनगर के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी और आज इस सीधी सेवा का उद्घाटन किया जा रहा है।"

जम्मू-कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "श्रीनगर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की विस्तारित सेवा से लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। जम्मू-कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा। हम प्रधानमंत्री मोदी को साधुवाद देना चाहते हैं। पहले हमें कटरा रेलवे स्टेशन का तोहफा मिला, उसके बाद वंदे भारत के रूप में हमें कटरा से लेकर कश्मीर तक यात्रा का तोहफा मिला। इस सफर के माध्यम से सीधे तौर पर लोग जम्मू से जुड़ेंगे।"

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से जुड़े पंकज गंगवार ने श्रीनगर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की विस्तारित सेवा पर कहा, "अभी तक यह ट्रेन कटरा से आठ कोच की चल रही थी, अब ये 20 कोच की ट्रेन हो गई है। आज इसका उद्घाटन हो रहा है और 2 तारीख से इसकी नियमित सेवा शुरु हो जाएगी। जम्मू-श्रीनगर रूट पर आने वाले टनल, ट्रैक की सुरक्षा आरपीएफ, जीआरपी व सीआरपीएफ के जवान मिलकर कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधाओं व सुरक्षा को लेकर लगातार काम किया जा रहा है।"

--आईएएनएस