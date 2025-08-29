भारत समाचार

Vaishno Devi Yatra Landslide : श्री माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रा अस्‍थायी रूप से स्‍थगित

भूस्खलन से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, राहत व बचाव जारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 29, 2025, 01:56 AM
कटरा भूस्खलन : श्री माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रा अस्‍थायी रूप से स्‍थगित

जम्‍मू:  श्री माता वैष्णो देवी मंदिर रूट पर भूस्खलन के कारण यात्रा को अस्‍थायी रूप से स्‍थगित कर दी गई है। श्राइन बोर्ड ने इसकी जानकारी दी।

श्री माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रा मार्ग पर भूस्खलन के बाद यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। बुधवार को श्राइन बोर्ड ने एक घोषणा करके श्रद्धालुओं को सूचित किया कि मार्ग पर मरम्मत कार्य चल रहा है। इसके कारण, तीर्थयात्रा अगले दो-तीन दिनों तक स्थगित रहेगी।

यह घटना उस समय हुई जब श्रद्धालुओं का एक समूह वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ रहा था। हादसे के तुरंत बाद बचाव दल, एनडीआरएफ, श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य शुरू कर दिया था।

बता दें कि अर्धकुंवारी के नजदीक पहाड़ी से गिरे पत्थरों और मलबे ने रूट को प्रभावित कर दिया। हादसे में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास हुए भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए कदम बढ़ाया था।

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर रूट पर भूस्खलन के कारण मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। साथ ही, पीएम मोदी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

वहीं, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कटरा स्थित एसएमवीडी नारायणा सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में भूस्खलन में घायल हुए श्रद्धालुओं से मुलाकात की थी और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों से सर्वोत्तम संभव उपचार सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वर्ष 2014 में आई बाढ़ की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, "2014 की बाढ़ की दो तस्वीरें और 2025 की बाढ़ की दो तस्वीरें। लगभग एक ही जगह और लगभग एक जैसा नुकसान। 2014 की बाढ़ से हमने क्या सीखा?

 

 

Indian Army RescueVaishno Devi Yatranatural disaster Indiashrine board updateJammu Kashmir landslidepilgrims safetyKatra News

Related posts

Loading...

More from author

Loading...