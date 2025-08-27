भारत समाचार

Vaishno Devi Landslide: रात्रि आवागमन पर रोक, बीएनएसएस की धारा 163 लागू

जम्मू में भूस्खलन से 8 की मौत, वैष्णो देवी मार्ग पर रात्रि आवागमन प्रतिबंधित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 27, 2025, 05:26 AM
कटरा भूस्खलन: रात्रि आवागमन पर रोक, बीएनएसएस की धारा 163 लागू

जम्मू : जम्मू में भारी बारिश के बीच माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर मंगलवार को लैंड स्लाइड होने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इसी क्रम में जम्‍मू में रात्रि आवागमन को लेकर बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है। जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राकेश मिन्हास ने इसकी जानकारी दी।

जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. राकेश मिन्हास ने कहा, "लगातार हो रही बारिश, मौसम के अलर्ट और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रात के समय आवाजाही को प्रतिबंधित करना जरूरी हो गया है। अतः, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आज यानी 26 अगस्त को रात 8:00 बजे से कल यानी 27 अगस्त 2025 को सुबह 8:00 बजे तक, बिना किसी वैध कारण/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के, आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति द्वारा रात्रिकालीन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।"

वहीं, उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने भूस्खलन की घटना पर दुख जताया। उन्‍होंने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्‍ट किया। जिसमें उन्‍होंने लिखा कि वैष्णो देवी यात्रा मार्ग (जम्मू) पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन का समाचार अत्यंत दुःखद है। मैं मां वैष्णो देवी से सभी प्रभावितों के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्‍स पर पोस्‍ट के जरिए अपनी संवेदना व्‍यक्‍त की। उन्‍होंने लिखा कि वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर बेहद दुखद है। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। प्रशासन से अपील है राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई जाए। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि प्रशासन का सहयोग और जरूरतमंदों की मदद करें।

 

 

Night Travel BanDisaster Management IndiaVaishno Devi YatraJammu RainfallVaishno Devi LandslideLandslide DeathsJammu News

Related posts

Loading...

More from author

Loading...