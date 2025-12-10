भारत समाचार

Vaishali Robbery Case : वैशाली जिले में दिनदहाड़े व्यवसायी से 14 लाख रुपए की लूट

गांधी चौक में दिनदहाड़े 14 लाख की लूट, सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 10, 2025, 05:17 AM
बिहार: वैशाली जिले में दिनदहाड़े व्यवसायी से 14 लाख रुपए की लूट

पटना: वैशाली जिले के हरिहरनाथ ओपी अंतर्गत सबसे व्यस्त इलाके गांधी चौक पर मंगलवार को दिनदहाड़े अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने एक व्यवसायी से 14 लाख रुपए छीन लिए।

नाटकीय और सुनियोजित तरीके से अंजाम दिए गए इस अपराध से इलाके में दहशत फैल गई है।

पीड़ित की पहचान सिद्धनाथ चौक निवासी सुबोध कुमार सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार सिंह दोपहर 3:52 बजे भारतीय स्टेट बैंक से 14 लाख रुपए निकालकर अपनी मोटरसाइकिल से रजिस्ट्री मार्केट की ओर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया।

इस दौरान गांधी चौक के पास एक युवक ने सुबोध को रोका और झूठा दावा किया कि उसकी बाइक से नोट गिर रहे हैं। जैसे ही सुबोध बिखरे हुए नोट उठाने के लिए नीचे उतरा, तो एक और युवक वहां आया और पैसे अपने होने का दावा करते हुए बहस करने लगा।

इसी अफरातफरी के बीच मोटरसाइकिल पर सवार दो और अपराधी वहां पहुंचे और उन्होंने सुबोध की बाइक से 14 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया और सोनपुर एडमसाइट की ओर भाग गए।

भीड़भाड़ वाले बाजार के बीचों-बीच हुई इस घटना से तुरंत अफरातफरी मच गई।

सूचना मिलते ही एडिशनल एसएचओ प्रिंस राज और सोनपुर एसडीपीओ प्रीतिश कुमार मौके पर पहुंचे।

पुलिस ने तुरंत बैंक और गांधी चौक पर लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज देखी।

पूरी घटना और अपराधियों की सुनियोजित रणनीति वीडियो में साफ तौर पर कैद हो गई, जिससे अहम सुराग मिले।

सोनपुर एसडीपीओ प्रीतिश कुमार ने पुष्टि की कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान कर ली गई है।

उन्होंने कहा कि पुलिस की कई टीमें उस दिशा में छापेमारी कर रही हैं जहां से अपराधी भागे थे।

उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

 

urban securitybihar-updatespolice investigationRobbery IncidentCrime Newslaw enforcementpublic safety

Related posts

Loading...

More from author

Loading...