Vaishali Hotel Raid : होटल में छापेमारी में महिलाओं को बचाया गया, तीन गिरफ्तार

वैशाली और रोहतास में पुलिस की कार्रवाई, शोषण के आरोप में गिरफ्तारियां
Feb 17, 2026, 10:38 PM
बिहार: होटल में छापेमारी में महिलाओं को बचाया गया, तीन गिरफ्तार

पटना: बिहार के वैशाली जिले में पुलिस ने सोमवार को दो होटलों में छापेमारी कर तीन महिलाओं को बचाया, तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, और एक नाबालिग को हिरासत में लिया।

वैशाली जिले में पुलिस ने सोमवार को दो होटलों में छापेमारी कर तीन महिलाओं को बचाया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार, अभिषेक वैशाली होटल और द रॉयल कैफे एंड रेस्टोरेंट, जो वैशाली थाना क्षेत्र के खरौना पोखर में स्थित हैं। इसका इस्तेमाल कथित तौर पर होटल मालिक और प्रबंधन द्वारा मुनाफे के लिए शारीरिक शोषण के लिए किया जा रहा था।

सूचना मिलने पर एसडीपीओ सदर-02 (लालगंज) के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें वैशाली पुलिस थाना के थाना प्रभारी, लालगंज के सर्किल अधिकारी और महिला पुलिस कर्मी शामिल थे। छापेमारी के दौरान तीन महिलाओं को बचाया गया।

पुलिस ने आरोपियों नीरज कुमार, मुकेश साहनी (दोनों वैशाली जिले के निवासी), और महेश महतो (सारण जिले के निवासी) को गिरफ्तार किया। साथ ही एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। मौके से पांच मोबाइल फोन, 2,040 रुपए नकद, तीन रसीदें, एक रजिस्टर और एक घड़ी बरामद की गई। इस मामले में वैशाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है।

एक अलग कार्रवाई में रोहतास पुलिस ने बिक्रमगंज के रेड-लाइट एरिया में छापेमारी की, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई।

पुलिस ने बताया कि ढंगाई गांव में महिलाओं को नाचते और गाते हुए देखा गया। जांच के दौरान छह लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें चार महिलाएं ऑर्केस्ट्रा से संबंधित थीं। सभी हिरासत में ली गई महिलाएं वयस्क हैं और शादी जैसी सामाजिक आयोजनों में ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन में शामिल होती हैं।

बिक्रमगंज के एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई नियमित पुलिस ऑपरेशन का हिस्सा है और आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

 

 

 

