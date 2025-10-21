भारत समाचार

Vaigai Dam Flood Alert : तमिलनाडु के थेनी में बाढ़ की चेतावनी, वैगई बांध लगभग भरा

थेनी में वैगई बांध का जलस्तर बढ़ा, भारी बारिश के बाद तीसरे स्तर की चेतावनी जारी
Oct 21, 2025, 03:58 PM
तमिलनाडु के थेनी में बाढ़ की चेतावनी, वैगई बांध लगभग भरा

चेन्नई: पूर्वोत्तर मानसून के प्रभाव के कारण पश्चिमी घाट में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के थेनी जिले में वैगई बांध का जलस्तर तेजी से बढ़कर 69 फीट हो गया है, जिसके कारण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने तीसरे स्तर की बाढ़ चेतावनी जारी की है।

अधिकारियों ने बताया कि वरुणाड पहाड़ियों में लगातार बारिश के कारण पिछले तीन दिनों से जलग्रहण क्षेत्रों से बांध में भारी मात्रा में पानी आ रहा है। बढ़ते जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, बांध से नियमित जलद्वारों के माध्यम से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है।

वैगई नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले निवासियों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।

लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों के अनुसार, बांध का पूर्ण जलाशय स्तर 71 फीट है और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण वर्तमान जल प्रवाह लगातार बढ़ रहा है।

वैगई, जो वरुणाड पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है, जलाशय तक पहुंचने से पहले वलिप्पराई, थुम्मक्कुंडु, मुरुक्कोडाई, वरुशनद, कदमलक्कुंडु, दुरैचामिपुरम, कंदामनूर, अम्माचियापुरम और कुन्नूर से बहने वाली कई छोटी धाराओं से ताकत इकट्ठा करती है।

जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "पश्चिमी घाट में लगातार बारिश के कारण जलस्तर में वृद्धि हुई है और सभी क्षेत्रीय इंजीनियर 24 घंटे जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं कि नदी के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को कोई खतरा न हो।"

चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने कहा है कि सक्रिय उत्तर-पूर्वी मानसून प्रणाली के कारण दक्षिणी तमिलनाडु में व्यापक वर्षा जारी रहने की उम्मीद है। मदुरै, थेनी, डिंडीगुल और विरुधुनगर जिलों में रविवार से भारी बारिश हो रही है, जबकि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हुई है जिससे नदियों और जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है।

किसी भी संभावित बाढ़ संबंधी आपात स्थिति से निपटने के लिए मदुरै और शिवगंगा के निचले क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है।

जिला प्रशासन ने राजस्व और पुलिस विभागों को वैगई नदी के प्रवाह पर कड़ी निगरानी रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में सार्वजनिक घोषणाएं करने का भी निर्देश दिया है।

मानसून के पूरे सप्ताह बने रहने की संभावना को देखते हुए अधिकारियों ने जनता से सावधानी बरतने तथा नदी के किनारों या उफनती नहरों के पास जाने से बचने का आग्रह किया है।

 

 

 

