Uttarkashi Netala Landslide: नेताला के पास भूस्खलन से उत्तरकाशी-गंगनानी मार्ग अवरुद्ध, घंटों यातायात बाधित

नई दिल्ली: उत्तरकाशी से गंगनानी जाने वाले मार्ग पर नेताला के पास बड़ा भूस्खलन हुआ, जिससे वाहनों की आवाजाही बुरी तरह बाधित हुई। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

सुबह हुए भूस्खलन के कारण सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है, जिससे गंगनानी क्षेत्र तक पहुंच बंद हो गई है।

अधिकारियों के अनुसार, पहाड़ से मलबा और कीचड़ सड़क पर गिर गया, जिससे रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के लिए जेसीबी समेत भारी मशीनरी तैनात की गई है। सड़क को साफ करने का प्रयास जारी है।

उत्तरकाशी में इसी हफ्ते पहले हुई भयानक बादल फटने की घटना ने भी भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा से धराली सहित कई इलाकों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग लापता हैं।

खोज और बचाव कार्य लगातार छठे दिन भी जारी हैं। लेकिन, रविवार को भारी बारिश के चलते बचाव कार्य मुश्किल हो गया, खासकर धराली में, जहां सूखी मिट्टी दलदल में बदल गई है, जिससे बचाव दल को पहुंचने में परेशानी हो रही है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अब तक 1,308 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत कार्य 24 घंटे जारी रहेंगे और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जा रही है।

भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने उत्तरकाशी जिले में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। कुछ इलाकों में शाम और रात तक मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

प्रशासन ने लोगों और यात्रियों को सावधानी बरतने और भूस्खलन वाले क्षेत्रों में गैर-जरूरी आवाजाही से बचने की सलाह दी है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें अस्थिर मौसम के कारण सतर्क हैं।