Uttarkashi Dharali Disaster: उत्तराखंड के धराली में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण, आपदा प्रभावितों ने एकजुटता का संकल्प लिया

धराली में पुनर्निर्माण तेज, सीएम धामी ने सड़कों की मरम्मत का वादा किया
Aug 15, 2025, 03:02 PM
उत्तराखंड के धराली में 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण, आपदा प्रभावितों ने एकजुटता का संकल्प लिया

उत्तरकाशी:  उत्तराखंड के धराली गांव में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य सरकार पुनर्निर्माण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां एक ओर आपदा से जूझ रहे ग्रामीणों ने समेश्वर देवता मंदिर प्रांगण में तिरंगा फहराकर देश की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली की सड़कें जल्द दुरुस्त करने का भरोसा दिलाया।

धराली गांव में खीरगंगा के तट पर सुरक्षित बचे समेश्वर देवता मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम रखा गया। यहां ग्रामीणों और राहत कार्यों में जुटे कर्मियों ने एक साथ ध्वजारोहण किया। इस दौरान एसडीआरएफ के आईजी अरुण मोहन जोशी ने तिरंगा फहराते हुए आपदा प्रभावितों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

 

इस दौरान, आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। पीड़ित परिवारों के प्रति भी संवेदनाएं प्रकट की गईं। प्रभावितों ने एकजुट होकर संकट से उबरने और जीवन को दोबारा पटरी पर लाने का संकल्प दोहराया। आपदा प्रभावित लोगों ने राहत और बचाव में जुटे विभागों और अलग-अलग एजेंसियों के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा।

 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं उत्तरकाशी के धराली समेत राज्य के अन्य इलाकों में आई इस भीषण आपदा से प्रभावित सभी लोगों और अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि धराली में आई आपदा के बाद राहत व बचाव कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। जल्द ही सड़कों के काम किए जाएंगे, ताकि धराली के पहले की तरह सब कुछ दुरुस्त हो सके। उन्होंने बताया कि हम उनके पुनर्वास, उनकी योजना के हर पहलू और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने यथासंभव तत्काल सहायता प्रदान की है। हमारी सड़कों पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। हमारे अन्य राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के प्रयास जारी हैं।

 

 

 

