Uttarkashi Cloudburst 2025: उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मुख्य सचिव बोले- अब तक दो शव बरामद

देहरादून: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं। आपदा के बाद धराली और हर्षिल क्षेत्र में तबाही का मंजर देखने को मिला, जहां भारी बारिश और बादल फटने से कई घर, होटल और बाजार तबाह हो गए हैं। इस बीच, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी आई है और अब तक दो शव बरामद किए गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से गुरुवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बताया कि अब तक दो शव बरामद किए गए हैं, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू किया जाए। लापता लोगों के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, और स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बाहर निकालने में जुटी है।"

मुख्य सचिव ने बताया कि गंगोत्री क्षेत्र और हर्षिल क्षेत्र में कई तीर्थ यात्री और अन्य लोग फंसे हुए हैं। उनका हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। बुजुर्गों और महिलाओं और बच्चों को पहले रेस्क्यू कर बाहर निकालने की प्रक्रिया की जा रही है।

रेस्क्यू किए गए लोगों ने बचाव दलों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं बेहतर हैं और उनका अच्छा ख्याल रखा जा रहा है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार, अब तक गंगोत्री और अन्य क्षेत्रों से कुल 274 लोगों को हर्षिल लाया गया है, जिनमें गुजरात के 131, महाराष्ट्र के 123, मध्य प्रदेश के 21, उत्तर प्रदेश के 12, राजस्थान के 6, दिल्ली के 7, असम और कर्नाटक के 5-5, तेलंगाना के 3 और पंजाब का एक व्यक्ति शामिल हैं। सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और इन्हें उत्तरकाशी या देहरादून भेजा जा रहा है।