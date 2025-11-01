भारत समाचार

Uttarakhand Celebration: उत्तराखंड रजत जयंती पर मुख्यमंत्री धामी की जनता से अपील, 'विकास यात्रा में सहभागी बनें'

धामी ने रजत जयंती पर विकसित उत्तराखंड के विजन और जनभागीदारी का आह्वान किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 02, 2025, 02:17 AM
उत्तराखंड रजत जयंती पर मुख्यमंत्री धामी की जनता से अपील, 'विकास यात्रा में सहभागी बनें'

देहरादून:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को 'उत्तराखंड रजत जयंती' के मौके पर कहा कि रजत जयंती उत्सव विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अभूतपूर्व कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी।

देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार 'रजत जयंती उत्सव' को जनभागीदारी के साथ मना रही है। मैं इस अवसर और त्योहारों के मौसम में सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

उन्होंने कहा, "हम सौभाग्यशाली हैं कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम पूरे राज्य में उत्सव मना रहे हैं। मैं इस महत्वपूर्ण दिन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करना अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड की स्थापना की। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राज्य ने बहुत प्रगति की और अनगिनत अनुभव प्राप्त किए, जिनसे हमारे नागरिकों को लाभ हुआ।"

मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से अपील करते हुए कहा कि नए अनुभव लेकर हम आगे बढ़ते रहेंगे और सभी को इस यात्रा में सहयात्री बनकर भाग लेना चाहिए। यह अवसर हमारे सामने है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के विजन को पूरे देश के सामने रखा है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी स्पष्ट किया है।

पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे हम 2025 में 25 साल पूरे कर रहे हैं और ठीक 25 साल बाद 2050 में उत्तराखंड के लोग 'स्वर्ण जयंती' मनाएंगे। यह 2047 के ठीक तीन वर्ष बाद है। इसलिए, इसके लिए हमें एक योजना विकसित करने और इस भविष्य की 25-वर्षीय यात्रा की योजना बनाने के लिए आगे बढ़ने के लिए एक रोडमैप बनाने की जरूरत है।

 

India 2047BJPState Celebrationpushkar singh dhamiUttarakhandSilver JubileeDevelopment Vision

Related posts

Loading...

More from author

Loading...