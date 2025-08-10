Uttarkashi Operations: दो हजार लीटर डीजल हर दिन भेजा जाएगा धराली : गृह सचिव शैलेश बगौली

भारत समाचार

Aug 10, 2025, 12:34 AM
उत्तराखंड: दो हजार लीटर डीजल हर दिन भेजा जाएगा धराली : गृह सचिव शैलेश बगौली

देहरादून: उत्तराखंड के सचिव गृह शैलेश बगौली शनिवार की शाम करीब 7 बजे राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्या से दिनभर के रेस्क्यू अभियान का अपडेट लिया।

हर्षिल और धराली में डीजल की किल्लत न हो, इसके लिए सचिव गृह ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर आयुक्त पीएस पांगती को हर दिन 2000 लीटर डीजल भेजने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने 20 से 25 रसोई गैस के सिलेंडर भी हर्षिल और धराली में भेजने को कहा।

शैलेश बगौली ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर्षिल घाटी में खाद्य सामग्री की किल्लत न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जब तक सड़कें बहाल नहीं होतीं तब तक घोड़े और खच्चरों के जरिये आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने बीआरओ के अनुरोध पर धराली में जल पुलिस को सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द नाव भेजने के निर्देश दिए।

सचिव गृह ने बताया कि आज युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य संचालित किए गए। शनिवार को कुल 480 लोगों को हर्षिल तथा नेलांग से लाकर जौलीग्रांट, मातली तथा चिन्यालीसौंड से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि 6 से 9 अगस्त के बीच चार दिनों में 1126 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। उन्होंने बताया कि यूकाडा और सेना के हेलीकॉप्टरों ने आज कुल 128 सॉर्टी की। इन चार दिनों में विभिन्न हेलीकॉप्टरों द्वारा कुल 257 सॉर्टी की गई हैं।

इस अवसर पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो. ओबैदुल्लाह अंसारी आदि मौजूद थे।

 

diesel shortage reliefflood relief effortshelicopter rescueemergency operationsUttarakhand rescueHarsil Dharali supplyDisaster Management

